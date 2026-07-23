Medi ambient
Detectat a l'Empordà el primer niu de tortuga careta de la temporada a la costa catalana
La troballa s'ha fet a l'Estartit i els 71 ous els han traslladat cap a una zona més arrecerada per protegir-los fins a l'eclosió
La temporada de nidificació de l'estiu ha començat oficialment a Catalunya amb la localització del primer niu de tortuga careta (Caretta caretta) a la platja de l'Estartit (Baix Empordà). Segons informa el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica en un comunicat, el niu s'ha localitzat aquest dijous al matí a escassos 10 metres de l'aigua. Arran de la troballa, han activat els protocols de protecció coordinats per la Generalitat, el centre BETA de la UVic-UCC i la Fundació CRAM, per garantir la seguretat dels ous fins a l'eclosió. L'equip, amb personal de la brigada del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, ha resolt traslladar el niu, amb 71 ous, cap a una zona més arrecerada, prop del lloc de la posta.
Al llarg de tot el dia, efectius del cos d'Agents Rurals han fet tasques de custòdia i vigilància del niu, acordonant les zones a protegir, prevenint l'entrada de persones i depredadors i participant en l'operatiu de translocació dels ous per garantir-ne la conservació i la viabilitat.
L'Estartit ja va ser un punt clau per a l'espècie l'any passat, perquè va ser l'últim municipi que va mantenir un niu actiu fins al final de la temporada.
El Departament subratlla al comunicat que aquesta espècie ha canviat el seu comportament en les darreres dues dècades. Si bé històricament la Mediterrània occidental només acollia exemplars joves, des de fa uns 20 o 25 anys s'han començat a registrar postes significatives a les platges del litoral català. El fenomen s'atribueix principalment al canvi climàtic, ja que l'escalfament de l'aigua i de la sorra permet que les femelles busquin noves zones de cria on les condicions siguin òptimes per al desenvolupament dels embrions.
L'aparició d'aquest primer niu a l'Estartit arriba després d'un any de rècord, el 2025, quan van arribar a localitzar onze nius a la costa catalana, amb més d'un miler d'ous, dels quals van néixer 557 tortugues. Les xifres demostren la consolidació del litoral català com un entorn reproductiu emergent per a l'espècie.
La tendència indica que les femelles nascudes a les platges d'aquí tendeixen a tornar-hi per niar, la qual cosa fa preveure un increment exponencial de nius en diversos punts del litoral català, incloent-hi comarques com el Baix Ebre, el Montsià, el Baix Empordà o el Maresme.
Col·laboració ciutadana
El Departament exposa que l'èxit d'aquestes nidificacions depèn directament de la col·laboració ciutadana i científica. L'any passat van superar la barrera dels mil voluntaris mobilitzats per vigilar els nius, una tasca fonamental per evitar interferències humanes en un procés tan delicat. El Govern recorda la importància de no molestar els animals si se'n detecta algun a la platja i d'avisar immediatament les autoritats per assegurar que les postes puguin arribar a bon port.
Qui vulgui ser voluntari per protegir els nius de tortuga careta es pot inscriure al web mediambient.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/20260615-voluntariat-tortuga-babaua.
- Ja és oficial: la UE prohibirà als bars i restaurants donar sobres de plàstic amb sucre o salsa a partir de l’agost
- Mor Marta Espígol, cofundadora de Nautic Center i referent del sector nàutic a Roses
- Inspeccionen un pescador de Roses en alta mar i el denuncien per un error de pes: «Semblava que fóssim traficants»
- Necrològica Kevin Manuel Rodríguez
- Montse Virgili: 'Escriure m'ha servit per estimar d'on vinc i acceptar l'herència de les meves mares, àvies i totes aquestes dones que eren família d'alguna manera
- Rosalía entra en l’examen per obtenir la nacionalitat espanyola: «Una de les cantants espanyoles més famoses...»
- Detenen a Roses dos homes per guardar en un habitatge 1.590 productes destinats al 'top manta'
- Té 39 anys i viu sol en un poble abandonat que lluita per salvar-lo de l'oblit: 'El meu pare estimava molt aquesta terra