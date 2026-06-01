Sector agrari
Els apicultors gironins alerten del risc d’un esclat de vespa asiàtica a la tardor
El sector apícola alerta d'un augment del 65% de pèrdues de mel per la pressió de la vespa velutina a la tardor
Jesús Badenes
Apicultors Gironins, Unió de Pagesos i altres entitats del sector han alertat d’un possible fort augment de la vespa asiàtica a la tardor, especialment a l’octubre, i han reclamat al Govern mesures urgents per frenar-ne l’expansió. Les organitzacions avisen que la pressió d’aquesta espècie invasora pot provocar pèrdues de fins al 65% de la producció de mel si no s’actua abans del moment de màxima activitat previst.
La reclamació l’han fet pública Unió de Pagesos, l’Associació d’Apicultors de Barcelona, Apicultors Gironins i l’Associació Catalana d’Apicultors. El sector considera que la situació pot empitjorar durant els pròxims mesos i demana al Departament de Territori que reforci les actuacions de vigilància, detecció i control.
Una amenaça per a la mel i els pol·linitzadors
La vespa velutina és una espècie invasora que depreda abelles i altres insectes. Per això, els apicultors alerten que l’impacte no queda limitat als ruscos. Segons les entitats, la reducció de les poblacions d’abelles de la mel i de pol·linitzadors silvestres pot acabar afectant també diversos cultius agraris de cara a la primavera.
El sindicat sosté que aquests insectes són essencials per a la biodiversitat i per a l’equilibri dels ecosistemes. La seva disminució, afegeix, pot tenir conseqüències sobre la producció agrícola i sobre el conjunt del sector primari.
Nius en entorns urbans i zones amb aigua
Unió de Pagesos també alerta que la vespa asiàtica pot generar problemes en espais freqüentats per la ciutadania. Segons el sindicat, aquesta espècie acostuma a construir nius en entorns urbans, polígons industrials i zones properes a cursos d’aigua.
Les entitats apunten que la seva expansió es veu afavorida per la disponibilitat d’aliment, sobretot sucres i proteïnes, que pot trobar en contenidors d’escombraries i altres punts d’acumulació de residus. Per això insisteixen que la detecció primerenca de nius és determinant per reduir-ne la proliferació.
El sector reclama una resposta urgent al Govern
Les organitzacions demanen una actuació immediata del Govern de Catalunya i assenyalen directament el Departament de Territori. Unió de Pagesos recorda que ja va exigir mesures contra la vespa asiàtica el novembre passat, després d’una reunió amb Territori i Agricultura.
El sindicat també afirma que fa dos mesos va denunciar el retard en la posada en marxa del pla de xoc. Ara considera que la manca d’actuació en els períodes crítics pot haver afavorit la sobrepoblació actual i reclama que les administracions actuïn abans del pic previst de tardor.
Crida a la ciutadania per detectar nius
El sector també demana la col·laboració ciutadana per localitzar i notificar nius. Les entitats consideren que els avisos poden ajudar a contenir l’expansió de l’espècie i reduir l’impacte sobre els ruscos, la mel i els pol·linitzadors.
La previsió que més preocupa els apicultors és la tardor. Segons la seva alerta, l’octubre pot concentrar un fort augment de l’activitat de la vespa asiàtica, amb afectació directa sobre els ruscos i possibles conseqüències posteriors per als cultius que depenen de la pol·linització.
