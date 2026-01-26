L’educació ambiental, clau per construir una cultura de la sostenibilitat
Veolia impulsa iniciatives educatives que connecten l’aprenentatge teòric amb experiències reals en la preservació de l’aigua i els recursos naturals, promovent una educació ambiental que prepara per actuar
El 26 de gener celebrem el Dia Mundial de l’Educació Ambiental, una jornada que posa en valor el paper de la formació i la conscienciació com a eixos fonamentals per afrontar els reptes ambientals del nostre temps. Aquest dia ens convida a reflexionar sobre com cada acció educativa contribueix a transformar actituds i pràctiques en favor del planeta. Davant la creixent pressió sobre els recursos naturals, l’educació ambiental es converteix en un instrument fonamental per promoure una cultura de sostenibilitat i compromís amb el medi ambient.
Com a part de la nostra estratègia ESG, a Veolia assumim un paper d’agents actius en la transmissió de coneixement i de valors ambientals. La crisi climàtica evidencia la necessitat de preparar les noves generacions per afrontar un futur en què la gestió sostenible de l’aigua és fonamental. La ciutadania ha de comprendre no només els impactes del canvi climàtic sobre els recursos hídrics, sinó també com les decisions i accions quotidianes influeixen en la conservació mediambiental i en l’ús responsable de l’aigua.
Per aconseguir aquest objectiu, a Veolia impulsem iniciatives educatives i activitats de difusió de coneixement que van més enllà de l’aula. Mitjançant programes educatius interactius, visites a plantes de tractament de l’aigua i activitats didàctiques com tallers i exposicions, a Veolia ens enfoquem en la capacitat d’aprendre fent i de relacionar conceptes teòrics amb situacions reals, i fomentem una educació ambiental que prepara per actuar.
En aquest context, la inversió en educació ambiental no és només una tasca complementària, sinó una eina preventiva i transformadora, destinada a crear una societat més informada i compromesa amb la protecció del medi ambient. A través d’aquestes estratègies formatives, els joves esdevenen protagonistes del canvi, capaços de transmetre i d’implementar valors de sostenibilitat en la seva comunitat.
Coneixement, ciència i acció en la gestió sostenible de l’aigua per transformar el futur
Missió H₂O és la nova proposta educativa de Veolia a Catalunya, adreçada a l’alumnat del cicle superior de primària, per promoure el coneixement, la consciència i la responsabilitat al voltant de la gestió sostenible de l’aigua. Aquesta iniciativa neix de l’experiència acumulada amb Aqualogia, el programa educatiu promogut des del 2014 per la companyia i que ha arribat a més de 40.000 alumnes a Catalunya. Mitjançant aquest nou programa, actualitzem l’oferta educativa amb continguts sobre economia circular, recursos hídrics no convencionals i reptes climàtics, i proposem activitats vivencials i experimentals basades en el joc i l’experimentació científica. L’activitat està dissenyada tenint en compte la diversitat funcional, sensorial i cognitiva, de manera que el programa promou una experiència d’aprenentatge justa i equitativa per a tothom".
"Operació Aigua", l’exposició que ha visitat més d’un centenar de municipis
L’exposició itinerant Operació Aigua és la mostra educativa de Veolia a Catalunya que persegueix conscienciar la ciutadania sobre la disponibilitat dels recursos hídrics i sobre els usos i abusos que en fem com a societat, així com sobre l’impacte que les nostres accions tenen en el medi natural. Aquesta exposició, que ha visitat més d’un centenar de poblacions catalanes des que es va posar en marxa l’octubre del 2020, es pot visitar de forma totalment gratuïta, i, tot i que va dirigida a tots els públics, posa un focus especial en l’escolar. Gràcies a la col·laboració amb els ajuntaments, s’organitzen visites escolars amb talleristes, de manera que, des que es va engegar, prop de 6.000 joves han participat en alguna d’aquestes sessions.
El Museu de les Aigües: patrimoni, ciència i divulgació per al coneixement de l’aigua
El Museu de les Aigües és un equipament cultural, patrimonial i educatiu que promou el coneixement del cicle integral de l’aigua des d’una experiència educativa, lúdica i vivencial. Està ubicat als edificis modernistes de la Central Cornellà, una planta centenària d’extracció i bombament d’aigua inaugurada el 1909 que continua en funcionament per abastir Barcelona i la seva àrea metropolitana. Aquest espai singular combina patrimoni industrial, exposicions i activitats per a tots els públics, i ofereix un recorregut que mostra el funcionament del cicle de l’aigua i quin ha estat el seu paper en el desenvolupament social i urbà de la ciutat. Des de la seva obertura l’any 2004, el Museu ha rebut més de 357.000 alumnes i més d’un milió de visitants.
