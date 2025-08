La panerola americana s’estén: més gran, més longeva i més adaptable

La panerola americana (Periplaneta americana), un gran escarabat de color vermellós, pràcticament ha culminat la seva expansió per Espanya i ja és present en el 90% de les províncies, entre les quals es troben Girona així com la resta de províncies de Catalunya. Els únics llocs en els quals no ha estat detectada són Àlaba, Àvila, Sòria, Terol i Zamora. Segons un recent estudi científic, durant l'última dècada, la colonització d'aquest insecte s'ha accelerat, en bona part, per les elevades temperatures.

«Aquest factor afavoreix el cicle biològic de les paneroles i els permet realitzar més postes», explica Carlos Pradera, un dels investigadors que a més treballa en la companyia Anticimex. «En el cas de la Periplaneta americana, que té una gran capacitat reproductiva, la temporada s'allarga», afegeix. La panerola americana destaca pels seus 35 mm de grandària que la converteixen en la més gran de la Península.

També és la que té una major longevitat: «Pot viure fins a 700 dies i s'adapta perfectament a tota mena de circumstàncies». Aquest insecte, a més, pot fer grans desplaçaments a una velocitat considerable. Els mascles, sobretot, volen durant les nits caloroses i humides.

Exemplars de Periplaneta americana a l’entrada del clavegueram. / Carlos Pradera

Aquestes característiques converteixen l'increment d'aquest animal en un problema més complex i difícil d'abordar del que representa, per exemple, la panerola oriental (Blatta orientalis). Avui dia, la majoria dels tractaments de desinfecció per paneroles estan relacionats amb la Periplaneta americana.

Presència mediterrània

La recerca, que compta amb dades de centenars de ciutats d'Espanya, ha confirmat que el Mediterrani és la zona en la qual predomina aquesta espècie, encara que en el vessant atlàntic d'Andalusia, una de les comunitats amb més presència, també s'han detectat molts exemplars. A Múrcia, Alacant, València i Barcelona també s'ha detectat una quantitat considerable d'aquest insecte. A la ciutat de Girona, empreses de control de plagues afirmen que aquesta espècie té més presència al Barri Vell i a l'Eixample.

Pradera adverteix que les paneroles poden posar en risc la salut de les persones: «Completen el seu cicle biològic en el clavegueram i en zones brutes, per la qual cosa poden ser portadores de patògens com virus, bacteris i protozous». «Tenen potencial per a transmetre gastroenteritis i salmonel·losi perquè transporten microorganismes a les potes i el cos», precisa l'expert. Els excrements, a més, també contenen al·lergògens que poden provocar respostes al·lèrgiques en persones susceptibles.

Exemplars de panerola americana. / Carlos Pradera

El 2024 el control de paneroles va suposar un 42% del total d'actuacions de control de plagues, seguit dels treballs de control de rosegadors, que van ascendir al 25%. La tendència continua augmentant el 2025 a causa de la calor, que ja és intensa al maig i juny i allarga la temporada.

A Espanya hi ha tres espècies comunes de paneroles domiciliàries: la panerola alemanya o de cuina (Blattella germanica), la panerola oriental o negra (Blatta orientalis) i la panerola americana o vermella (Periplaneta americana). La primera espècie està associada principalment a l'àmbit domèstic, ja que sol trobar-se en espais relacionats amb el transport i emmagatzematge d'aliments. Aquesta és la més comuna a tot el món.

Les altres dues, la panerola oriental i l'americana, es consideren espècies peridomèstiques i han augmentat al llarg dels últims anys, adaptant-se a les ciutats: completen el seu cicle vital en sistemes de clavegueram, conduccions subterrànies o soterranis, des d'on poden accedir a l'interior dels habitatges.