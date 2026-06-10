Mascotes
Del golden al gos d'aigua: els millors gossos per conviure amb nens
La raça ajuda, però el caràcter, la socialització i el ritme de vida de la família són claus per garantir una bona convivència entre nens i mascotes
Del golden al gos d’aigua: els millors gossos per conviure amb nens
Triar un gos quan hi ha infants a casa no depèn només de la raça. Els millors gossos per conviure amb nens solen ser animals sociables, equilibrats i ben educats, però la clau és que encaixin amb el ritme de vida de la família.
Un gos pot ajudar els nens a aprendre responsabilitat, respecte i empatia, però no és una joguina. Necessita temps, cures, passejos i un espai propi. A més, cap infant petit hauria de quedar mai sol amb un gos, per molt familiar que sigui l’animal.
Golden retriever
El golden retriever és un dels grans clàssics de les famílies amb nens. Sol ser afectuós, sociable i amb bona predisposició per aprendre. És una bona opció per a llars actives, perquè necessita exercici diari, joc i estimulació.
Labrador retriever
El labrador retriever també és un gos molt habitual en famílies. Té fama de ser alegre, proper i adaptable. Ara bé, requereix rutines, passejos i control de l’alimentació, ja que pot tenir tendència a guanyar pes.
Gos d’aigua
El gos d’aigua espanyol pot encaixar molt bé amb nens si la família és activa. És intel·ligent, fidel i molt vinculat als seus, però també necessita exercici, educació i estímuls. No és un gos passiu: vol participar en la vida de casa.
A més, el seu pelatge arrissat requereix cures específiques. Per això, abans d’escollir un gos d’aigua, cal valorar si es disposa de temps per atendre tant el seu caràcter actiu com el manteniment del mantell.
Beagle
El beagle és juganer, curiós i sociable. Per mida i caràcter, pot ser una bona opció per a famílies amb nens. Tot i això, el seu olfacte potent fa que es distregui fàcilment, de manera que necessita paciència i una educació constant.
Cavalier King Charles spaniel
El cavalier King Charles spaniel és petit, afectuós i molt orientat a la companyia. Pot adaptar-se bé a pisos o cases amb poc espai, sempre que tingui passejos i atenció. És important que els nens aprenguin a respectar-lo i no el tractin com una joguina.
Bichon frisé
El bichon frisé és alegre, sociable i de mida petita. Pot ser una bona alternativa per a famílies que busquen un gos de companyia adaptable a pisos. El seu pelatge, però, necessita manteniment regular.
Boxer
El boxer és fidel, juganer i molt vinculat a la família. Pot ser un bon company per a nens actius, però és un gos fort i enèrgic. Per això, cal educar-lo bé i supervisar sempre el joc, sobretot amb infants petits.
Collie
El collie és intel·ligent, atent i sensible. Pot conviure molt bé amb nens si rep activitat, educació i temps amb la família. És una raça adequada per a llars que poden dedicar-li passejos, joc i estimulació mental.
I els gossos mestissos?
Un gos mestís també pot ser una excel·lent opció. En protectores hi ha molts animals afectuosos i equilibrats que poden encaixar molt bé en una família amb nens. El més recomanable és deixar-se assessorar pels professionals del centre, que coneixen el caràcter de cada gos.
Què cal tenir clar abans de triar
Abans d’incorporar un gos a una casa amb nens, cal valorar el temps disponible, l’espai, el pressupost veterinari, els passejos i qui assumirà les cures diàries. També és imprescindible educar els infants perquè respectin l’animal quan menja, dorm o vol estar tranquil.
La millor raça no és sempre la més popular, sinó la que encaixa amb la família. Amb educació, paciència i supervisió, la convivència entre gossos i nens pot ser una experiència molt positiva.
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