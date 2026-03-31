Entorn natural
Un santuari d'animals maltractats de Catalunya busca voluntaris per viure-hi
La fundació necessita diferents tipus de perfils
Andrea Valenzuela García
Viure en un santuari pot semblar la solució per a qui busca connectar amb si mateix, o per desconnectar de la vida quotidiana. Tot i que pot ser un objectiu secundari, la finalitat de fer un voluntariat en un lloc envoltat d’animals es basa a donar-los una bona cura.
En realitat, doncs, no es tracta només de passar l’estona amb animals o jugar amb ells: la feina implica un esforç físic i psicològic.
Fundació El Hogar
A la localitat de l’Esquirol, a Osona, hi ha la Fundació El Hogar, que tracta animals rescatats que han estat maltractats, des de cérvols fins a tortugues, passant per porcs o senglars.
Necessiten persones que ajudin en tasques com manteniment, neteja, cuina, logística, construcció o cura de l’hort.
El Hogar es va fundar l’any 2007 i és el primer santuari d’animals d’Espanya. La seva tasca és rescatar i cuidar víctimes de l’explotació i del maltractament per poder oferir-los una vida digna.
Voluntariat
Ofereixen diferents tipus de voluntariat, adreçat a múltiples perfils. El 'resident' dona l’oportunitat de quedar-s’hi com a mínim set mesos amb un rol concret, que pot ser la cura d’un grup específic d’animals o feines de logística o manteniment. Aquestes tasques varien segons l’experiència i les preferències i, fins i tot, poden rotar segons les necessitats específiques.
També hi ha un voluntariat de breu estada, un període de 14 dies, per a persones que facin les tasques més quotidianes i subjectes a les necessitats dels animals, com neteja d’espais concrets, col·locació de palla, recollida de residus o construcció.
L’opció de no dormir al santuari és possible, tot i que és durant l’estiu i per a persones amb habilitats de construcció, paleteria, soldadura, fisioteràpia o veterinària, entre d’altres.
No només cal ajuda presencial; igualment, busquen persones que s’encarreguin de portar el projecte en línia, que gestionin les xarxes socials, facin material de difusió, busquin recursos o donacions, i acudeixin a alguns esdeveniments o mobilitzacions. A més, hi ha l’oportunitat de fer pràctiques universitàries o d’altres estudis.
Diferents perfils
Per abastar tots els camps necessaris, han segmentat el voluntariat en diversos rols. En primer lloc, busquen persones cuidadores d’animals, que s’encarreguin d’alimentar-los, medicar-los o netejar els seus espais. Per a això, el perfil ha de ser amant dels animals, a més de ser responsable, organitzat i comunicatiu, i saber identificar les necessitats dels habitants que cuiden.
Així mateix, són imprescindibles perfils amb coneixements sobre construcció i manteniment d’instal·lacions, igual que persones encarregades de la logística, que comprin aliments o materials necessaris, entre altres tasques.
També cal una persona que gestioni l’equip de residents, per tal de garantir l’organització de les tasques i del mateix benestar dels nous voluntaris.
L’últim perfil que busquen són veterinaris formats, amb experiència i amb oportunitat de contractació.
Recordatori del santuari
El santuari recorda que no és una feina, sinó un voluntariat, i que no és necessària l’experiència prèvia, però sí tenir iniciativa, per assegurar la cura i les necessitats dels habitants, els animals.
Per apuntar-s’hi cal ser major d’edat i omplir els formularis que es troben a la web oficial.
