Oficina antiocupació FigueresCarretera Llançà i el PortNou Mercadona FigueresPlans cap de setmanaMor PatxèL'Escala dels Llibres
Compte si tens gos o gat: Europa aprova una nova llei amb data límit per complir-la

La Unió Europea estableix una sèrie d’obligacions que tot propietari haurà de complir amb les seves mascotes.

Ramón Baylos

Si tens un gos o un gat, potser t’interessa la nova llei aprovada per la Unió Europea, tot i que cal aclarir que se solapa amb altres obligacions que ja s’havien de complir a Espanya des de fa uns anys.

Bàsicament, Europa vol millorar la qualitat de vida de les nostres mascotes fent obligatori complir una sèrie de requisits relacionats amb elles. I la veritat és que són força bàsics.

Per començar, la Unió Europea ha aprovat una normativa que obligarà tots els propietaris a tenir les mascotes identificades amb microxip i amb les seves dades recollides en un registre de caràcter nacional.

La part positiva és que, si ja compleixes aquest reglament (que és obligatori a Espanya des de 2023), el traspàs de les dades de la teva mascota al registre europeu es farà de manera automàtica, de manera que no hauràs de fer res.

En cas contrari, cal tenir en compte que aquestes obligacions entraran en vigor a partir de l’any 2028 i afectaran tant els propietaris de mascotes com els venedors, criadors i responsables de refugis. A partir d’aquell moment, es preveuen els terminis següents:

  • Gossos: els propietaris tindran 10 anys per adaptar-se a la nova normativa europea
  • Gats: en aquest cas, els propietaris tindran un marge de 15 anys

Segons la Unió Europea, aquesta normativa es planteja amb l’objectiu de millorar el benestar dels animals que viuen al continent, obligant els propietaris a complir uns requisits que ja eren mínims a Espanya des de fa temps.

Notícies relacionades

Per tant, aquelles persones que no tinguin les mascotes amb microxip i registrades hauran de posar-s’hi com més aviat millor, no només per evitar sancions a nivell estatal, sinó també europeu.

  1. Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
  2. Comença el condicionament del terreny per al nou Mercadona de la zona comercial de Vilatenim
  3. Dos detinguts per presentar-se conduint un vehicle a un examen de recuperació del permís de conduir
  4. Més de 80 alcaldes catalans demanen regularitzar centenars d’urbanitzacions: 'És el primer problema urbanístic del país
  5. Aquests són els països més segurs en cas de Guerra Mundial
  6. La Justícia concedeix una indemnització de 20.000 euros a una funcionària després de patir una caiguda amb els cables de l’ordinador
  7. Laura Mesas, dissenyadora: 'Un dia em vaig atrevir a obrir el meu taller. Em vaig dir: o ara o mai
  8. El Parlament impulsa una llei perquè les persones grans rebin en sis mesos les ajudes a la dependència

Tracking Pixel Contents