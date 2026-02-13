Benestar animal
L'advertència d'una veterinària: "Deixar un gos passant fred al balcó o terrassa pot comportar multes de fins a 200.000 euros"
La Llei 7/2023 de protecció dels drets i el benestar dels animals estableix multes, inhabilitacions per tenir animals i fins i tot penes de presó si es demostra negligència en la protecció i cura de les mascotes
Quan les temperatures baixen amb força a l’hivern, molts propietaris es plantegen si el seu gos pot dormir a l’exterior sense que això impliqui un risc per a la seva salut. La veterinària Yasmina Domínguez, en una entrevista a La Vanguardia, alerta que la resposta depèn de cada cas, però que hi ha situacions que poden arribar a considerar-se maltractament animal.
Domínguez, presidenta del Col·legi de Veterinaris d’Almeria i consellera d’animals de companyia al Consell General, explica que per sota dels 7 graus s’ha d’extremar la vigilància. A partir d’aquest punt, el gos pot anar perdent temperatura corporal de manera progressiva fins a patir hipotèrmia en gossos. A més, factors com el vent i la humitat, freqüents a l’hivern, poden agreujar encara més la situació.
L’adaptació a l’entorn és clau
La veterinària insisteix que no tots els gossos responen igual al fred. Els animals s’adapten a l’entorn on viuen: un gos que dorm sempre dins de casa, amb calefacció, no desenvolupa el mateix gruix de pelatge ni la mateixa capa de greix subcutani que un que ha crescut a l’exterior.
Per això, exposar sobtadament a la intempèrie un animal acostumat al confort interior pot comportar patiment animal. Domínguez ho exemplifica de manera clara: "Si tens un chihuahua en una terrassa passant fred, això és maltractament animal".
La Llei 7/2023 de protecció dels drets i el benestar dels animals també ho recull. La normativa estableix sancions de fins a 200.000 euros en els supòsits més greus, a més d’inhabilitacions per tenir animals i, si hi ha lesions importants o mort, fins i tot penes de presó. En aquest sentit, la veterinària recorda que "deixar un gos passant fred a la terrassa o al balcó pot comportar multes de fins a 200.000 euros".
Ara bé, no totes les situacions són comparables. Hi ha gossos de grans dimensions o races habituades a viure a l’exterior que poden dormir fora sense que això suposi una infracció. Però han de disposar d’un refugi adequat per al gos: espai sec, protecció contra el vent, absència de corrents d’aire i aïllament del terra. La diferència no rau només en el fet de dormir fora, sinó en les condicions climàtiques en què es fa.
Senyals que indiquen risc de fred en gossos
Els primers símptomes de fred en gossos acostumen a aparèixer a les zones més sensibles del cos: potes, orelles, cua i nas. La temperatura normal d’un gos és d’uns 38,5 graus; si baixa massa, poden aparèixer tremolors, enrampades i descoordinació. En fases més avançades, les mucoses poden tornar-se pàl·lides o violàcies, i en cas de congelació en gossos la pell es pot endurir i enfosquir.
Per això, Domínguez recomana observar i tocar sovint l’animal per detectar qualsevol canvi a temps i prevenir problemes de salut canina a l’hivern.
A més, recorda que a l’hivern no s’ha d’abaixar la guàrdia en altres aspectes, com la desparasitació del gos. Tot i que sovint s’associa a l’estiu, puces i paparres continuen actives quan la temperatura supera els 12 o 13 graus. Un gos debilitat pel fred i sense protecció davant paràsits és més vulnerable a infeccions i problemes dermatològics.
En definitiva, dormir a l’exterior no és il·legal per si mateix. El que pot convertir-ho en una infracció és que l’animal no disposi de protecció adequada contra el fred o pateixi a causa de les condicions meteorològiques. Conèixer la raça del gos, l’edat i l’estat de salut és essencial per prendre una decisió responsable quan el fred s’intensifica.
