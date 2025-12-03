Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La UE obliga a posar microxip a tots els gossos i gats: Què canvia per als propietaris el 2028?

La UE reforça la identificació de gossos i gats per evitar el comerç il·legal de mascotes

Microxips per gossos i gats a partir de 2028

Microxips per gossos i gats a partir de 2028 / Agències

David Cruz

El Parlament Europeu i els Estats membres de la Unió Europea (UE) finalment han acordat un nou marc legal que transformarà la manera com els ciutadans cuiden els seus gossos i gats, les mascotes més esteses al continent europeu.

Aquesta mesura, que entrarà en vigor el 2028 si tot avança segons el previst, estableix l’obligació d’identificar totes les mascotes amb microxip i registrar-les en bases de dades nacionals interoperables, és a dir, a les quals es pugui accedir des d’altres estats.

Conegut com a Reglament de benestar i traçabilitat de gossos i gats, té com a objectiu millorar la protecció animal, prevenir la cria irresponsable i frenar el comerç il·legal de mascotes.

Els animals venuts, adoptats o cedits per criadors, botigues, refugis o plataformes en línia hauran de portar microxip i aparèixer en registres oficials. I els gossos i gats importats de països fora de la UE també hauran d’estar microxipats abans d’entrar al territori comunitari i registrats en un breu període de temps.

Els terminis d’adaptació seran diferents segons el tipus de propietari:

  • Els criadors, venedors i refugis disposaran de 4 anys per complir la normativa.
  • Els propietaris particulars tindran un termini molt més llarg: 10 anys en el cas dels gossos i 15 anys en el cas dels gats.

Tot i que pugui semblar molt temps, aquest període d’adaptació és el que permetrà que els actuals propietaris de mascotes ajustin a poc a poc els seus animals a aquests nous requisits comunitaris, que s’hauran de traslladar a la normativa de cada estat membre.

Tanmateix, a Espanya aquesta mesura no és completament nova, perquè la llei 7/2023 ja exigeix microxip per a totes les mascotes i regula la tinença responsable. La novetat és que, a nivell europeu, es busca harmonitzar la normativa i establir un marc comú amb l’objectiu de reduir el tràfic il·legal d’animals.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pino Delàs, ramader de Ventalló i membre d'Unió de Pagesos: 'Confiem en les mesures de bioseguretat però no volem pagar els plats trencats de la pesta porcina
  2. Dídac Lee: “L’Empordà és un lloc privilegiat per a crear i tirar endavant una empresa”
  3. El Consell de Ministres aprova licitar les obres per duplicar la variant de Figueres per 98,8 milions d'euros
  4. Aquests alcaldes de l'Alt Empordà no han informat del seu salari
  5. Bàscara surt de la llista de “municipis de risc” d’Hisenda després de 10 anys
  6. Les Jornades sobre el Patrimoni del Conflicte de Figueres posen l’accent en obrir el penal del Castell per a fer pedagogia
  7. L'Ajuntament de Figueres desencalla el projecte de la nova residència de la Fundació Altem
  8. Paco Pérez, xef del Miramar de Llançà, posa a l'abast cuinar bons arrossos a casa

La UE obliga a posar microxip a tots els gossos i gats: Què canvia per als propietaris el 2028?

La UE obliga a posar microxip a tots els gossos i gats: Què canvia per als propietaris el 2028?

Descobreix la programació de les festes de Nadal 2025 a Figueres

Descobreix la programació de les festes de Nadal 2025 a Figueres

Sílvia Charro, famosa per les "hipoteques a tipus fix", surt indemne d'un cas de drogues a Andorra

Sílvia Charro, famosa per les "hipoteques a tipus fix", surt indemne d'un cas de drogues a Andorra

Els metges ultimen una vaga nacional del 9 al 12 de desembre contra l’Estatut Marc: “La professió ha dit prou”

Els metges ultimen una vaga nacional del 9 al 12 de desembre contra l’Estatut Marc: “La professió ha dit prou”

La sidreria Mooma, premiada transformar la poma de l'Empordà en un producte divers i amb identitat pròpia

La sidreria Mooma, premiada transformar la poma de l'Empordà en un producte divers i amb identitat pròpia

Anna Palou, nova directora mèdica de l’Hospital de Figueres

Anna Palou, nova directora mèdica de l’Hospital de Figueres

Aquests són els alcaldes i alcaldesses de l'Alt Empordà que tenen els sous més baixos

Aquests són els alcaldes i alcaldesses de l'Alt Empordà que tenen els sous més baixos

Tania Hirte: "A Les Muses ara tenim una base, però també més exigència"

Tania Hirte: "A Les Muses ara tenim una base, però també més exigència"
Tracking Pixel Contents