Consells
Les races de gossos que els veterinaris aconsellen no tenir
Algunes varietats canines es veuen afectades per malalties i dolors, per la qual cosa és convenient evitar-ne la compra i la cria
Joan Lluís Ferrer
Ja fa temps que la comunitat científica alerta sobre la mala salut que solen arrossegar certes races de gos, a causa de la seva morfologia i característiques físiques, producte de creus i selecció artificial per part dels criadors. Un vídeo que va circular recentment per TikTok (al compte @aletziaviveros) confirma quines són les races que els veterinaris mai no tindrien, conscients dels problemes que patiran aquests animals al llarg de la seva vida.
I és que els buldogs, tant anglès com francès, i els huskies, són animals que solen enfrontar-se a problemes de salut que minven la seva qualitat de vida. I, tot i això, són races molt arrelades a Espanya, on milers de persones tenen un d’aquests animals.
El cas dels buldogs
En el cas dels buldogs, els experts alerten que el seu crani aplatat, un fenomen conegut com a braquicefàlia, és la causa de nombrosos trastorns, com dificultats per respirar, que sovint obliguen a sotmetre l’animal a operacions quirúrgiques.
La seva estructura corpòria també els fa patir problemes de columna vertebral, desencadenant altres malalties que poden provocar forts dolors i reduir seriosament la mobilitat.
L’estenosi pilòrica, per altra banda, és una malaltia congènita habitual als buldogs, una patologia que complica la circulació dels aliments en el sistema digestiu.
Diversos estudis veterinaris han comprovat que aquestes races són propenses a malalties cardíaques, problemes de visió i al·lèrgies. A més, en climes calorosos, són especialment sensibles als cops de calor.
Tot això, a més de reduir la qualitat de vida de l’animal, genera problemes emocionals en els seus amos i comporta despeses veterinàries molt elevades, amb visites reiterades a la clínica.
Hi ha països europeus, com Noruega, que ja han prohibit la cria de determinades races —com el buldog anglès o el Cavalier King Charles Spaniel— en considerar que experimenten “sofriments incompatibles” amb la Llei de benestar animal del país.
Són gossos braquicèfals (cranis amples, musell curt i cap aplatat), una condició resultat de la criança selectiva amb fins estètics que provoca problemes respiratoris, dificultat per empassar, reflux esofàgic, apnea del son, problemes oculars o cops de calor.
Husky i ambients calorosos
En el cas del Husky, és un gos acostumat a espais amplis i molta activitat, de manera que romandre en ambients inadequats els provoca ansietat i altres problemes. A més, procedeixen de climes molt freds, i tenir-los en llocs càlids —com bona part d’Espanya— suposa sovint una tortura per a ells.
En resum, els experts aconsellen informar-se bé sobre la raça de gos que es vol adoptar i valorar si és adequada per al tipus de vida que portarà a la nova llar.
