Atenció: com desgravar les despeses de la teva mascota en la declaració de renda
Consulta els requisits per aprofitar aquesta mesura
Jorge Segura
Són un membre més de la família i, per tant, requereixen cures òptimes per oferir-los una vida plena. Què suposa tot això? Despeses. No obstant això, gràcies a l’aprovació de la Llei de Benestar Animal, aquestes despeses es poden desgravar en la declaració de la renda.
Com passa en la majoria de casos, per poder descomptar aquestes despeses cal complir una sèrie de requisits específics. A més, és important tenir en compte que és una mesura a la qual no es podrà beneficiar tothom, ja que actualment només l’estan aplicant algunes de les Comunitats Autònomes d’Espanya.
Requisits per poder desgravar les despeses de la teva mascota
En primer lloc, la mascota ha d’estar inscrita correctament en el registre i disposar de tota la documentació al dia. A més, és imprescindible conservar en perfecte estat totes les factures de les seves vacunes, revisions o tractaments per poder justificar la despesa davant l’Agència Tributària.
En cas que aquesta deducció estigui disponible a la teva comunitat, cal buscar l’apartat concret a la plataforma de la Renda Web, per després desglossar la despesa total del servei veterinari. El descompte corresponent s’aplicarà de manera automàtica.
Els límits de deducció poden ser modestos en comparació amb la despesa real que comporta tenir una mascota. Tot i això, aquesta mesura representa un reconeixement de la importància dels animals a la llar i un incentiu per fomentar-ne la cura responsable.
