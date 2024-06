Com preparar les mascotes abans d’anar-te’n de viatge

Dir adeu a les mascotes és una de les coses més difícils de fer a l'hora de marxar de vacances. I és que els més peluts de la casa es queden a la porta, sense entendre que els amos no tornaran fins d'aquí un parell de setmanes. Gossos i gats són éssers completament dependents, entregats a la seva família i, encara que els seus amos confiïn en la persona amb qui deixen la seva mascota, la preocupació per separar-se d’aquests animals poques vegades desapareix del tot.

Gossos i gats pateixen ansietat i estrès, sobretot amb els canvis bruscos i les alternacions de la seva rutina. Elena Garcia, veterinària experta en medicina del comportament, dona algunes recomanacions perquè l’absència dels propietaris afecti les mascotes el mínim possible i, fins i tot, pugui tenir efectes positius.

Una gata. / Santi Coll

«Qualsevol canvi a la rutina de l’animal tindrà un impacte, però l’important és la dimensió d’aquest canvi», explica l’etòloga. Minimitzar la variació del seu estil de vida reduirà l’ansietat que pugui generar a la mascota la marxa del propietari. I posa algun exemple: "Si es queden amb els familiars o veïns, es pot anticipar el canvi deixant-los algun cap de setmana abans", recomana Garcia. És una mena de procés d’adaptació. Això és especialment important si amb el canvi han de conviure amb altres animals: "S’han de conèixer abans i s’ha de comprovar que hi ha una bona relació entre ells".

Vetllar pel benestar

Deixar la mascota amb algun familiar o amic no ha de suposar un impacte negatiu. Portar-los a la muntanya o al camp facilitarà que gaudeixin més durant l’absència dels seus amos. Un altre punt important per garantir la màxima normalitat és la dieta i els hàbits. "Pot ser una font de nerviosisme per a l’animal que és completament evitable". Assegurar-se que la mascota tingui les seves joguines, el seu llit i les seves coses farà que es pugui ubicar amb més facilitat a la nova llar.

Una parella passeja els seus gossos a la platja. / SALVADOR SAS

No totes les mascotes són iguals. Les necessitats entre gossos i gats varien molt. Pel que fa al millor amic de l’home, la veterinària posa el focus en dos aspectes fonamentals: les passejades i les hores que passarà tot sol. "Hem d’intentar que hi hagi un bon vincle entre l’animal i els cuidadors i que aquests li puguin fer passeigs de qualitat", assenyala la veterinària. "Que la persona a càrrec tingui la capacitat física i mental per cuidar l’animal, i que ningú no s’estressi", afegeix. Els gossos necessiten companyia, així que deixar-los amb algú que pugui estar el màxim d’hores amb ells és la millor opció.

En el cas dels gats, és al revés. Solen ser animals solitaris, que no surten de casa i que van per lliure. A ells, els canvis els estressen encara més. Garcia recomana que si el viatge de l’amo és menor de tres o quatre setmanes, el millor és que el gat es quedi a casa i que el cuidador es desplaci a l’habitatge puntualment per posar-li menjar, beguda i per assegurar-se que està bé i té les necessitats bàsiques cobertes.