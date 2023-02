La Policia Local de Castelló d'Empúries ha començat una campanya de control i prevenció d’infraccions relacionades amb la normativa de tinença d’animals domèstics. L’objectiu és garantir que els propietaris de gossos compleixen les obligacions legals corresponents i es fomentin uns bons hàbits cívics que permetin millorar la convivència.

Aquesta acció s’està portant a terme després d’observar en la ciutadania una marcada sensació d’impunitat davant les següents infraccions: dur gossos sense corretja o cadena, no recollir els excrements a la via pública, animals de races potencialment perilloses, acompanyats de menors de 16 anys, i sense corretja i sense morrió, que els animals estiguin en zones prohibides com poden ser parcs infantils, zones verdes o altres espais no autoritzats.

Campanya informativa

En la primera fase d’aquesta campanya, els agents informaven els vianants acompanyats de gossos sobre les obligacions i responsabilitats com a titulars d’animals de companyia, així com la normativa vigent que existeix al respecte. Encara es faciliten tríptics als comerços, a les dependències de la Policia Local, a l’Ajuntament i a altres llocs d’interès.

La Policia Local està intensificant el control de totes aquelles conductes contràries a la normativa vigent de tinença d’animals domèstics. De moment, tot i que el període d’informació de la campanya no ha acabat, els agents de Policia Mediambiental ja han aixecat dues actes a causa d’incompliment greu de la normativa. Tenir a càrrec un animal de companyia implica l’acompliment d’una sèrie de deures i responsabilitats.