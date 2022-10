El teu gos t'estima de debò. Però molt de debò. Tant que, com probablement alguna vegada hagis sospitat, literalment plora quan et veu després d'estar separats un temps. Fins i tot si no és un temps excessivament ampli. I ho sabem per una nova investigació duta a terme per científics japonesos. Segons apunten a Gizmodo, mitjà que es fa ressò de l'estudi, "els investigadors van trobar que els ulls dels gossos s'omplen de més llàgrimes després de reunir-se amb els seus amos que amb persones conegudes".

Hi ha una hormona que hi té molt a veure

No és casualitat. Pel que sembla, hi ha una responsable darrere aquest fenomen: l'hormona coneguda com a oxitocina. En els humans hi actua com un estimulant de la connexió interpersonal. És la que fa que et quedis tant de temps mirant la teva parella als ulls. És la que s'allibera quan fas l'amor amb ella. És la que apareix al teu cos quan us abraceu. El teu gos, segons els estudis, no és gaire diferent en aquest sentit: està enamorat de tu i l'oxitocina el porta a plorar de joia tan aviat com apareixes per la porta.

En paraules de Takefumi Kikusui per a aquest mateix mitjà, "anteriorment observem que l'oxitocina s'allibera tant en els gossos com en els amos quan interactuen, per la qual cosa realitzem un experiment de reunió". En què va consistir? En separar-los durant períodes de cinc a set hores per avaluar la quantitat d'aigua als ulls dels primers un cop es retroben. "Les llàgrimes dels gossos van ser significativament més abundants després que es reunissin" en comparació amb altres escenaris.

S'està guanyant el teu cor

Això, a més, sembla haver coevolucionat amb els humans. Una segona part de l'experiment va consistir a mostrar a una sèrie de persones fotografies de gossos, alguns amb més llàgrimes als ulls que altres. I novament els resultats van ser concloents: "aquells gossos amb més llàgrimes van ser qualificats més positivament de mitjana, i els humans van informar voler tocar-los o cuidar-los més" que als altres. És a dir, que aquesta sensibilitat del teu gos li va bé perquè es guanya el teu cor.

Com assenyalen des de Gizmodo, els amos de gossos no necessiten que els convencin que els seus gossos els estimen i els enyoren, però aquest tipus de recerca pot ajudar a obtenir una comprensió més profunda dels nostres millors amics i del camí evolutiu que hem pres junts" Al cap i a la fi, tu i el teu gos no sou més que la rèplica d'una relació que ve donant-se una vegada i una altra des de fa entre 10.000 i 40.000 anys, segons les últimes hipòtesis. El seu amor cap a tu és inevitable. Seguirà plorant en veure't sense importar per què.