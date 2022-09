Els gats domèstics són excel·lents animals de companyia, però també perillosos transmissors de malalties, encara que el més greu és que s'han convertit en una amenaça global contra la biodiversitat perquè devoren espècies amenaçades d'ocells, mamífers i rèptils. Cal gestionar millor les colònies felines, però la llei animalista d'Espanya es queda curta.

Des que l'ésser humà va començar el procés de domesticació d'animals i plantes, ha aprofitat l'enorme diversitat natural i modificant a les espècies naturals per a desenvolupar i/o amplificar les seves característiques en el seu propi benefici.

Per mitjà de la cria controlada, s'han anat modificant algunes espècies per a assegurar la nostra alimentació mitjançant l'agricultura i ramaderia, facilitar el transport i altres tasques o simplement per a delectar-nos amb la seva companyia.

Amb la finalitat de fer més senzilla la nostra convivència, s'ha afavorit la sociabilitat durant el procés de domesticació, augmentant típicament aquesta respecte a les formes salvatges.

Una altra característica general de la domesticació és que no és irreversible i són molts els exemples d'animals i plantes domesticats i mantinguts durant anys que, per alguna raó, tornen a la naturalesa.

Component emocional

Aquestes espècies recuperen els seus hàbits i costums salvatges en molt poc temps, incorporant-se amb èxit als ecosistemes, a vegades en terres molt llunyanes respecte al seu origen. Aquests animals que reverteixen el procés es denominen ‘assilvestrats’ i en poc s'assemblen ja als domèstics dels quals provenen.

A més de l'interès utilitarista, la domesticació -especialment animal- també ha suposat en l'home el desenvolupament de sentiments associats a la connexió que s'arriba a establir amb individus d'una altra espècie.

Aquest component emocional ha anat guanyant importància amb el temps, com demostra l'extensió de conceptes com els de 'animal de companyia' o 'mascotes'. Són sentiments que d'alguna forma ens ajuden a congraciar-nos amb la resta d'éssers vius i doten d'un component ètic a la domesticació.

El gat, estrella?

Els gats han estat una de les espècies que ens han acompanyat des del començament de la civilització. Aquesta associació, nascuda de la conveniència de desfer-nos de rosegadors i lligada als inicis de l'agricultura, ha anat evolucionant al llarg de la seva història fins a convertir-se en una relació d'estima.

Avui dia, el gat és una de les mascotes més populars a tot el món. A més del gratificant, nombrosos estudis han demostrat que els gats són beneficiosos per a la salut física i mental, alhora que una font de suport emocional, per als seus amos.

És interessant que, a diferència dels processos de domesticació d'altres espècies com els gossos, la domesticació dels gats no ha suposat grans canvis morfològics en relació a l'espècie original salvatge, excepte en la seva sociabilitat (no són solitaris i toleren tant als humans com a altres gats).

De fet, els gats domèstics continuen sent considerats com els depredadors més eficaços del planeta, encara que es trobin perfectament alimentats pels seus amos.

D'altra banda, presenten un nivell de reversibilitat a la condició de salvatge molt alta i ràpidament s'estableixen com a gats de carrer o assilvestrats, solos o en colònies, tant en ciutats com en la campanya. I aquí comencen els problemes.

Per tot el món

Els gats domèstics s'han introduït a tot el món i han contribuït a l'amenaça o extinció de, almenys, 430 espècies de vertebrats.

A les illes, els seus efectes són particularment devastadors, ja que han causat o contribuït al 14% de les extincions modernes d'ocells, mamífers i rèptils, a més de constituir la principal amenaça per a gairebé el 8% de les espècies considerades en perill crític per la Unió Internacional de Conservació de la Naturalesa (UICN).

A les illes Canàries, per exemple, els gats amenacen la persistència dels últims llangardaixos gegants de Tenerife, La Gomera i El Hierro, la lisneja de Fuerteventura, la musaranya canària i el pinsà blau de Gran Canària, entre altres.

Als Estats Units, s'estima que els gats maten anualment entre 1.000 i 3.000 milions d'ocells i entre 6.300 i 22.300 milions de mamífers.

A Europa, es desconeix el nombre de ratpenats que moren capturats per gats, però sabem que aquests són la principal causa de lesions en ratpenats ateses en els centres de recuperació.

Encara que la major part d'aquests impactes està associada a gats assilvestrats, els gats amb amo en els seus passejos també causen una part substancial d'aquests efectes.

Reservori de malalties

A més de l'impacte com a depredadors, els gats també actuen com a vectors i reservoris de malalties que poden posar en perill la vida silvestre i afectar la salut pública.

Per exemple, els gats domèstics són el principal –i pràcticament l'únic- transmissor de la infecció pel paràsit protozoario Toxoplasma gondii.

La sero-prevalença en gats de carrer i assilvestrats és pràcticament desconeguda aquí, però a Austràlia (on si s'ha estudiat), aconsegueix el 96% en alguns nuclis, la qual cosa la converteix en un problema de salut pública important, ja que la infecció per T. gondii té conseqüències greus per al desenvolupament fetal, especialment durant els primers estadis, i per a adults immunodeprimits.

A més, les infeccions latents per T. gondii poden semblar asimptomàtiques, encara que es relacionen amb casos d'esquizofrènia, problemes de conducta i, fins i tot, intents de suïcidi.

Els gats domèstics han estat responsables de brots de leucèmia felina que van amenaçar a dues dels félidos més amenaçats del món, el linx ibèric (Lynx pardinus) i el puma de Florida (Puma concolor coryi).

Finalment, els gats domèstics s'hibriden amb gats salvatges (Felis silvestris i altres espècies de Felis), la qual cosa suposa una important amenaça per a la seva conservació, especialment en zones amb baixes densitats dels tipus salvatges.

Gestió deficient

Actualment, la gestió dels gats de carrer en la major part dels països se centra en la tècnica coneguda com CER (captura, esterilització i retorn), que proposa reduir les poblacions d'aquests animals sense recórrer a mètodes letals, simplement esterilitzant als animals i impedint la seva reproducció.

No obstant això, per a ser efectiu, aquest mètode de control requereix l'esterilització d'una gran proporció de la colònia (entre el 71% i el 94%) durant diversos anys, la qual cosa suposa una quantitat de recursos difícilment assumible.

És important destacar que les colònies felines no són poblacions tancades, sinó que, per contra, reben constantment noves incorporacions, ja sigui dels voltants o per animals abandonats.

De fet, els treballs que avaluen l'efectivitat d'aquest mètode per al control de colònies felines mostren que la remoció d'individus, fonamentalment per a adopció, és la mesura més efectiva per a reduir la grandària de les colònies felines.

Finalment, destacar que els gats que viuen en aquestes colònies, ja sigui amb o sense maneig mitjançant CER, solen presentar diverses malalties i lesions doloroses durant tota la seva vida, a més d'una esperança de vida relativament curta.

Problema global

La gestió dels gats s'ha convertit en un problema de caràcter global. Les colònies felines i els gats assilvestrats suposen un risc indiscutible per a la salut pública i la vida silvestre per més que alguns vulguin negar-lo.

Com totes les activitats relacionades amb l'home, cal establir unes regles que permetin conciliar l'amor i respecte per aquests animals amb la conservació de la biodiversitat.

Aquestes normes, que han de buscar minimitzar els seus impactes -no negar-los i perpetuar-los-, han d'explicar-se a la societat de manera honesta per a aconseguir que, com ocorre en països com Austràlia o Nova Zelanda, puguem gaudir d'aquests animals de companyia minimitzant el seu impacte sobre altres espècies.

El cas d'Espanya

El Consell de ministres va aprovar el passat 1 d'agost el Projecte de Llei de protecció, drets i benestar dels animals, promogut per la Direcció General de Drets dels Animals del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030.

El document es troba en procés de tramitació i depèn de la seva acceptació per diferents grups parlamentaris per a la seva aprovació final en el Congrés dels Diputats.

Des que aquest Projecte de Llei va començar la seva marxa com a esborrador, s'ha traslladat des de l'àmbit científic, en repetides ocasions i per diversos mitjans, la preocupació per les conseqüències i perjudicis que l'aplicació d'alguns aspectes de la proposta de llei tindria per a la conservació de la biodiversitat.

En concret, les principals societats científiques estatals implicades en l'estudi i conservació de la naturalesa han llançat el present manifest, en el qual s'alerta dels perills que el manteniment de les colònies felines suposa per a altres organismes (inclòs l'home) i en el qual se suggereixen unes actuacions concretes mínimes per a la seva solució a curt i mitjà termini.