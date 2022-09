Espanya superarà aquesta setmana els 7.000 infectats de verola del mico de mantenir-se la tendència de les últimes setmanes, i encara que no s'ha registrat el contagi en gossos o gats, sí que s'ha detectat el primer cas d'una mascota que ha contret la malaltia a París. The Lancet va publicar un estudi la setmana passada que exposava la investigació duta a terme, i ara s'encenen les alarmes.

Les mascotes tenen un risc baix de contagiar-se de verola del mico

Els CDC, que s'encarreguen d'estudiar l'avenç de la malaltia als Estats Units, creuen que s'ha d'imposar una mena de quarantena de 21 dies en què els amos de les mascotes contagiats de verola del mico no entrin en contacte amb els gossos i els gats per evitar que es propagui la malaltia. Ara bé, el risc d'infecció continua sent molt baix, i només s'ha detectat un cas a tot el món dels més de 35.000 que s'han descobert en éssers humans.

Colin Parrish, professor de virologia veterinària de la Universitat de Cornell, ha parlat amb National Geographic i les seves paraules són molt tranquil·litzadores: el risc és molt baix i no s'ha d'estendre el pànic. Només amb un contacte molt estret existirien possibilitats de contagi.