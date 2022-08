Un nou estudi, que podria ser el primer a analitzar aquesta qüestió, ha comprovat que els gossos també «ploren» quan tenen emocions felices, especialment quan es retroben amb els seus amos, segons publiquen els investigadors a la revista Current Biology.

«Vam descobrir que els gossos vessen llàgrimes associades a emocions positives –explica Takefumi Kikusui, de la Universitat d’Azabu (Japó)–. També vam fer el descobriment de l’oxitocina com a possible mecanisme subjacent».

Kikusui i els seus col·legues van fer el descobriment després que un dels seus dos caniches tingués cadells fa sis anys. Es van adonar que, quan la seva gossa alletava els cadells, alguna cosa canviava a la cara de l’animal i hi havia llàgrimes. Aquestes llàgrimes no cauen com solen caure en els humans, però sí que se’ls omplen els ulls d’humitat. «Això em va donar la idea que l’oxitocina podria augmentar les llàgrimes», assegura Kikusui.

L’oxitocina, explica, és coneguda com l’hormona materna o «de l’amor». Els investigadors també sabien per observacions anteriors que l’oxitocina s’allibera tant als gossos com als amos durant les interaccions. Així que van decidir fer un experiment de reunificació i veure si feia plorar els gossos.

En primer lloc, van utilitzar una prova estàndard per mesurar el volum de llàgrimes dels gossos abans i després de reunir-se amb els amos. Van comprovar que, efectivament, el volum de llàgrimes augmentava quan es reunien amb l’humà conegut i no pas amb una persona que no coneixien.

Quan van afegir oxitocina als ulls dels gossos, el seu volum de llàgrimes també va augmentar. Aquesta troballa dóna suport a la idea que l’alliberament d’oxitocina juga un paper en la producció de llàgrimes quan els gossos i els seus congèneres tornen a estar junts.

Kikusui afirma que les troballes van ser una sorpresa. «No havíem sentit a parlar mai del descobriment que els animals vessen llàgrimes en situacions alegres, com el retrobament amb els seus amos, i tots estàvem entusiasmats que això fos una novetat mundial», destaca.

Encara no han provat si els gossos produeixen llàgrimes també en resposta a emocions negatives o quan s’ajunten amb altres gossos. Esperen saber si aquesta resposta també té una funció social al món caní, però per ara diuen que sembla tenir clares implicacions en el vincle gos-humà.