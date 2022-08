Els amos de gossos i aquests animals hauran de fer un test de sociabilitat. Així ho recull el projecte de llei de protecció, drets i benestar dels animals que va aprovar ahir el Consell de Ministres i que començarà la seva tramitació al Congrés dels Diputats a la tornada de l'estiu. La norma, pensada per aconseguir l'«abandonament, maltractament i sacrifici zero» dels animals de companyia, planteja la necessitat de fer aquest examen, encara per concretar, així com un curs de formació 'online' i la contractació d'una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers per poder tenir un gos.

«Les mesures que inclou aquesta llei són fonamentals perquè volem construir un país que tingui cura dels animals», va afirmar la ministra de Drets Socials i impulsora de la norma, Ione Belarra, en declaracions a TVE. El text posa l'accent en la cura dels animals de companyia i, concretament, en els gossos. Una de les iniciatives més noves és l'obligació de cursar una formació 'online' gratuïta que tindrà validesa indefinida per poder tenir un gos.

A més, tant l'amo com la mascota hauran de superar després un «test per valorar la seva aptitud per moure's en l'àmbit social», segons el projecte de llei a què ha tingut accés aquest diari. Falta per veure si aquest examen l'hauran de superar tots els gossos i quin en serà el contingut i la forma. Finalment, serà obligatori contractar una assegurança de responsabilitat que cobreixi les persones responsables de l'animal.

Tres dies sols

Belarra es va mostrar «molt satisfeta» de la norma que, segons va dir, és «pionera» a Espanya i regula aspectes bàsics per a la cura dels animals. Referent a això, el projecte de llei estableix la prohibició de deixar sol un animal de companyia un temps superior a tres dies –24 hores en el cas dels gossos– o que se'ls deixi tancats en terrasses, patis o soterranis. També es posa veto al sacrifici d'animals de companyia, que només s'autoritzarà per raons sanitàries o eutanàsiques. Per evitar l'abandonament d'animals, la norma preveu la prohibició de la cria de mascotes, excepte per a professionals registrats, i la venda de gats, gossos o fures en botigues. En la mateixa línia, s'obliga a identificar tots els animals de companyia.

Acabar amb la impunitat

«Aquesta llei ens permet avançar en la direcció correcta. Aquesta llei té mesures que compten amb un suport d'entre el 80 i el 90% de la població, un suport ideològic majoritari no només de l'esquerra. És una llei de sentit comú i que ens fa assemblar més a Europa», va afirmar Belarra. En concret, va confiar que serveixi per posar fi «al problema molt seriós» que implica la «impunitat» actual davant el maltractament animal. La ministra va destacar que aquestes conductes comportaran penes de presó de fins a 36 mesos.

També va destacar que es prohibeix el tir al colom o les baralles de galls, i que els circs no podran tenir animals salvatges. Quant als centres zoològics i delfinaris es planteja que es reconverteixin en centres de recuperació d'espècies autòctones. D'altra banda, per evitar el sofriment animal, a les romeries, cavalcades o processons els animals no podran estar immobilitzats. La norma preveu un règim sancionador que contempla multes de fins a 200.000 euros.