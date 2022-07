Qualsevol que hagi tingut un gos sap com de positiu pot arribar a ser tindre'n un. De fet, fins i tot aquells que mai han tingut l'oportunitat d'adoptar-ne un, encara que anhelin fer-ho, són conscients d'això.

En particular, un amic de quatre potes pot sensibilitzar als nens que viuen amb ells i ensenyar-los, des del principi, l'amor pels animals. Al mateix temps, tenir un gos també pot ser un afectuós consol per als qui ja estan jubilats i potser s'avorreixen de la seva rutina diària. No obstant això, a l'hora d'adoptar-ho, serà necessari considerar una raça tranquil·la que pugui ser adequada per aquest col·lectiu de persones.

Un encreuament particular

Poc conegut, però un company ideal per a nens i ancians, és l'encreuament del Chow Chow tou i del Spitz, així com del Samoyedo. De fet, el mateix va donar origen a l'Eurasier, un gos de grandària mitjana amb un aspecte molt carinyós.

El que crida l'atenció immediatament és el seu bell musell fosc i lleugerament arrodonit que destaca en la seva cara. Aquesta s'assimila, per la forma del seu rostre, a una guineu o un llop. També té les orelles punxegudes.El pelatge és de longitud mitjana i pot variar molt de color. Pot ser de color negre, vermellós o marró, així com amb un ric matís. Sol portar la cua llarga, però esmolada i enroscada al final del llom.

L'Eurasier és un gos que té un vincle molt especial als humans i és molt afectuós. També té un caràcter tranquil i equilibrat, la qual cosa el fa adequada per als nens. Per descomptat, això no significa que no cal supervisar-los en la seva presència, perquè recorda que els nens són imprevisibles i el gos pot reaccionar.

Amb els estranys és tolerant, però tendeix a estar en guàrdia en tot moment. No és un d'aquests gossos propensos a bordar innecessàriament, però si és necessari no dubte a fer-ho. Cal tenir en compte que té molta relació amb els seus amos i, per tant, farà tot el possible per protegir-los.

L'Eurasier és el clàssic gos pla al qual li agrada estar en companyia, no especialment dinàmic. No obstant això, serà necessari dur-lo a fer passejos diaris per a mantenir-lo en forma. També s'adapta bé al jardí i és sociable amb altres possibles mascotes. El seu pelatge requereix certa cura quan es renta, a diferència d'altres gossos que no deixen anar pèl.

Encara que és poc comú al nostre país, és un gos que es fa fàcilment un buit en el cor de qualsevol gràcies a la seva dolçor.