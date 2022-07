Amb una impactant imatge dels coixinets abrasats de les potes d'un gos. Així advertia l'associació 'Huellas en la Montaña' de la importància de cuidar la salut de les nostres mascotes tenint en compte tots els factors durant aquest estiu.

La calor i l'asfalt són una mala combinació, ja que aquest últim aconsegueix temperatures extremes que els humans no notem, perquè portem calçat. No obstant això, els nostres gossos caminen descalços sobre l'asfalt i, com adverteix l'associació en la seva publicació a les xarxes socials, n'hi ha prou amb posar la mà uns segons sobre el terra per comprovar que aquest no crema.

Segons assenyala la publicació digital Diario Veterinario, les potes de les nostres mascotes poden cremar-se en estar en contacte durant cinc minuts amb una superfície a 50 graus. Si el terra està a 60 graus, les cremades apareixeran en un minut.

Cal tenir en compte que, en les hores de màximes temperatures, l'asfalt pot arribar a concentrar molts més graus dels que marca el termòmetre. Segons els experts, amb 37 graus centígrads, fa massa calor per passejar el teu pelut per l'asfalt o la vorera.

El truc per evitar cremades

El truc dels cinc segons consisteix a col·locar la mà sobre l'asfalt o la vorera i comprovar si podem aguantar durant només cinc segons amb ella damunt de la superfície. Si no sents coïssor i no et molesta, el gos podrà aguantar amb els seus coixinets sobre el terra. Si no és així, has de prendre mesures: no treure'l o fer-ho amb botins i protecció adequada. Les botes protectores per a gossos s'han fet molt famoses els últims anys i la seva demanda augmenta cada vegada més a causa de les intenses onades de calor i temperatures extremes que estem vivint.