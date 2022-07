L’associació Els Bons Gats és una protectora de gats que va néixer a Albons l’any 2015 de la mà d’un petit grup de persones residents que no podien quedar-se sense fer res davant el patiment que es veia cada dia: gats atropellats, malalts, camades, superpoblació...

Un cop feta la feina a Albons es va estendre també al municipi de Bellcaire, Viladamat, Ventalló... on la situació era ben bé la mateixa. Després d’aquests 7 anys podem dir que s’ha controlat la pràctica totalitat de les colònies de diverses poblacions veïnes aplicant, entre d’altres aspectes, el mètode CER (captura, esterilització i retorn) com l’únic ètic i eficaç per al control de les colònies felines. De moment, l’associació, ha realitzat unes 350 esterilitzacions entre gats mascles i femelles i ha donat en adopció més de 250 gats recollits o abandonats, molts d’ells eren cadells de poques setmanes que s’han trobat en les proximitats dels contenidors.

El fet que estiguin esterilitzats fa que no passin períodes de zel, amb la qual cosa viuen tranquil·lament, s’eviten les baralles entre mascles i, fins i tot, deixen de marcar territori amb l’orina. Les mesures per al control de la natalitat, a més, permeten mantenir una població més estable

A Catalunya, segons el Decret Legislatiu 2/2008, del 15 d’abril, en la que s’aprova el Text refós de la Llei de Protecció dels Animals, s’obliga a les administracions locals a tenir cura de les colònies de gats ferals. Aquesta Llei de Protecció dels Animals en el seu article 16.1 reconeix que «Correspon als ajuntaments de recollir i controlar els animals abandonats, perduts o ensalvatgits i de controlar els animals salvatges urbans», un aspecte que, normalment, es va assolint amb l’estreta col·laboració amb entitats animalistes.

En aquest sentit, tant la Generalitat de Catalunya com algunes diputacions, tenen partides pressupostàries per aquesta finalitat i adreçades als ajuntaments que les sol·liciten.

Responsabilitat i civisme

Aquesta mateixa llei reafirma que «La finalitat d’aquesta Llei és assolir el màxim nivell de protecció i benestar dels animals, i afavorir una responsabilitat més elevada i una conducta més cívica de la ciutadania en la defensa i la preservació dels animals. Els animals són éssers vius dotats de sensibilitat física i psíquica, i també de moviment voluntari, els quals han de rebre el tracte que, atenent bàsicament les necessitats etològiques, en procuri el benestar. Ningú no ha de provocar sofriments o maltractaments als animals o causar-los estats d’ansietat o por».

Com en d’altres aspectes, sempre hi hauran defensors i detractors dels gats, uns els cuiden, respecten i alimenten i d’altres els hi incomoda la seva presència. Caldria, doncs, ser tolerant i cercar un equilibri que suposi viure en harmonia entre l’home i els animals, en aquest cas els gats que viuen entre nosaltres des de fa milers i milers d’anys.

Com va dir Gandhi: «La grandesa d’una nació i el seu progrés moral poden ser jutjats per la manera en què tracta els seus animals».