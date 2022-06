Els gossos de Llançà ja poden jugar en un nou espai d’esbarjo de 1.200 metres quadrats

Llançà ha inaugurat una zona d’esbarjo per a gossos situada davant del camp de futbol, un nou espai que, amb 1.200 metres quadrats de superfície, és el complex d’aquestes característiques més gran de la demarcació de Girona. Aquesta zona d’esbarjo suposa «la culminació de l’existència i del funcionament de la Regidoria de Benestar animal», assegura Núria Escarpanter, l’alcaldessa del municipi costaner.

Fins fa tres anys, Llançà no comptava amb aquesta Regidoria i, tal com va prometre Escarpanter durant la campanya, amb la seva arribada es va portar a terme. «No dic que els ajuntaments anteriors no tinguessin aquesta sensibilitat, però jo era una ferma defensora que, si hi havia una Regidoria creada, es podia fer molta més feina», assegura.

L’alcaldessa destaca que no es tracta només d’un lloc d’esbarjo «on portar les mascotes a fer les seves necessitats», sinó que s’hi podran dur a terme activitats molt diverses «més enllà de l’esbarjo». Escarpenter assegura que està molt contenta amb el resultat, ja que era un espai «molt desitjat per l’Àrea de Benestar», i també molt necessari, tal com demostra la gran acollida que ha tingut i la important afluència de veïns que van assistir a la inauguració.

Mobiliari d’«agility»

L’espai ocupa una superfície de prop de 1.200 metres quadrats en un solar amb arbrat, fonts, una zona de bancs, diversos dispensadors de bosses de plàstic per recollir les defecacions dels gossos i, com a element destacat, s’ha tingut en compte la instal·lació de mobiliari agility, perquè les mascotes puguin practicar-hi exercici. En aquest sentit, l’Ajuntament té previst continuar invertint en aquest mobiliari per ampliar l’oferta i assegurar que totes les mascotes hi puguin accedir.

Prioritzar el benestar animal

Des que es va crear aquesta Regidoria, l’Ajuntament de Llançà ha portat a terme un gran nombre de polítiques en favor dels interessos animals. Han localitzat totes les colònies de gats ferals que tenien a Llançà i s’ha donat el primer carnet d’alimentador d’aquests, s’ha adquirit un refugi per a gossos abandonats o extraviats i per a gats malalts, estan duent a terme campanyes gratuïtes per a xipar i esterilitzar amb l’ajut de l’Associació dels amics dels animals i es permet que les mascotes puguin accedir a dependències municipals i cada vegada a més negocis i restaurants del poble, entre altres iniciatives.

La ubicació d’aquest espai ha estat el resultat d’un procés participatiu que es va portar a terme al municipi al llarg de l’any passat i en què el consistori va donar l’opció als veïns i a les veïnes a escollir el lloc més idoni. Des de l’Ajuntament de Llançà, van proposar tres espais i, alhora, van oferir la possibilitat que, si algun usuari llançanenc coneixia algun lloc idoni per a aquest ús, podia proposar-lo, però cap persona no va respondre a aquesta iniciativa. Finalment, després de les votacions, es va acordar l’actual ubicació d’aquest espai d’esbarjo, que es troba en un complex d’equipaments esportius on hi ha el camp municipal d’esports i el pavelló.

L’àrea canina ha tingut una molt bona acollida per part dels propietaris de gossos de Llançà, que ara poden interactuar amb les seves mascotes en un entorn especialment dissenyat per a elles.

Aviat farà dos anys que l’Ajuntament va aprovar la moció per declarar Llançà com a poble amic dels animals, no només pensant en els veïns i les veïnes que tenen animals a casa sinó també amb els turistes que viatgen acompanyats de les seves mascotes.