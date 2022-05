L'Ajuntament de Roses ha imposat sancions per un valor de 20.263 euros a propietaris de gossos de races considerades potencialment perilloses per incompliment de l'ordenança de tinença d'animals. El paquet de sancions aprovades en Junta de Govern local inclou nou multes per infraccions com ara dur els gossos deslligats o sense morrió en espais públics, no tenir contractada l'assegurança de responsabilitat civil obligatòria o no disposar de la llicència d'animals potencialment perillosos. La majoria, a més, responen a infraccions greus o molt greus amb multes que, en cinc casos, s'enfilen fins als 3.001 euros. N'hi ha dues més de 2.404 euros i dues de menor import per faltes lleus de 300 i 150 euros.

El regidor de Medi Ambient, Francesc Giner, fa una crida a la població a "extremar la cura i el compliment de la normativa" per tal de garantir el benestar dels animals però també la "seguretat i la convivència amb la resta de veïns i veïnes". "Passar per alt les obligacions que comporta tenir animals de companyia pot repercutir, a més, en importants sancions que són fàcilment evitables", insisteix Giner. Roses disposa d'Ordenança de Tinença d’Animals des de l'any 2000. La regulació està inspirada en els drets dels propis animals i té també en compte aspectes relacionats amb la seguretat i la salut pública i la convivència entre animals i persones per tal de reduir al màxim les molèsties que aquests puguin ocasionar.