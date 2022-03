Les Associacions Protectores d’Animals l’Anxova Peluda i Terra de Vents han fet pública la seva fusió després de més d’un any treballant conjuntament. D’aquesta manera, l’Anxova Peluda, entitat de l’Escala, absorbeix la protectora amb seu a Agullana Terra de Vents. És una decisió que surt de la col·laboració estreta entre les dues protectores, que ara busquen unir forces, ajudant-se mútuament per poder seguir amb la seva tasca, ara sota el mateix nom.

La col·laboració entre les dues protectores ve de fa temps. Viki Vergés explica que va fundar Terra de Vents el 2016, juntament amb una altra companya, i «a causa de les dificultats per trobar cases d’acollida» gestionaven l’entitat entre casa seva i casa la seva mare. Sovint també demanaven ajuda a l’Anxova Peluda, que estava en funcionament des de 2014 i tenia una infraestructura més gran. «Amb l’Anxova sempre hem tingut molt bona relació, sempre ens han ajudat quan no ens sortien els casos perquè elles tenien molts més seguidors, i nosaltres hem acollit gossos seus sempre que hem pogut. Ens ajudem recíprocament», explica Viki Vergés.

Al cap d’un temps, la companya de Viki va deixar l’Associació. «Gestionar tot això sola se’m feia pesat i difícil, i em plantejava deixar-ho. Però parlant amb les noies de l’Anxova, com que també necessitaven algú més a la junta i no donaven l’abast, vam decidir que jo hi entrés i ens ajudàvem mútuament», diu. «Va arribar un moment que, en tots els gossos que recollia Terra de Vents, la plataforma de difusió, de cases d’acollida i de pagament de veterinaris era l’Anxova Peluda», explica Etna Estrems, una de les fundadores de la protectora escalenca. Per això van decidir aliar-se amb Terra de Vents definitivament i treballar conjuntament sota el nom de l’Anxova Peluda. Viki Vergés explica que la manera de treballar de les dues protectores és molt similar i això fa que s’entenguin: «En aquest món no tothom va al mateix, cadascú té uns interessos, i nosaltres anem pel mateix camí, que és intentar ajudar el màxim d’animals possibles». Amb aquesta fusió, a més, podran abastar més territori.

L’Alt Empordà compta amb un gran nombre de protectores. Això es deu, segons Etna Estrems, al problema que hi ha amb la protectora oficial, la gossera de Figueres. «La gent que realment hi ha col·laborat i ha vist com estan les coses decideix que no vol que els gossos estiguin allà. Quan nosaltres vam muntar l’Anxova Peluda vam intentar col·laborar-hi, treure gossos en acollida, però era dificilíssim i ho vam deixar de fer», anota.

Des de l’Anxova Peluda destaquen que, tot i ser una associació gran, amb 33 mil seguidors entre Facebook i Instagram, funciona únicament amb cinc persones. «Tenim una xarxa relativament gran de voluntaris, però les que gestionem el dia a dia som nosaltres, i les tres o quatre cases d’acollida que mai ens diuen que no», comenta Etna Estrems.

Des de l’entitat, consideren imprescindible una bona política de comunicació per arribar al màxim de gent possible. «Tenim fotògraf professional, i vam començar a créixer quan ens vam diferenciar amb les fotos i els textos, en com expliquem les històries i en fem el seguiment», diuen.

La protectora es finança únicament amb donacions particulars. Ara, per primer cop, han rebut una subvenció de 3.000 € que van demanar al Ministeri de Drets dels Animals, a Madrid. «Amb nou anys, és tot el que hem rebut d’administracions públiques», explica Etna Estrems. També fan un calendari que els permet pagar els veterinaris. «És una feinada, però el tenim patrocinat i en venem bastants», conclou l’escalenca.