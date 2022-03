L’Associació Entre Pèls, que presideix Selene Abuin, neix a mitjans de febrer a Roses com a un projecte col·laboratiu per ajudar a controlar les colònies de gats ferals del municipi. Entre els seus objectius destaca el rescat d’animals abandonats per ajudar-los en la seva recuperació i buscar per a ells una adopció definitiva.

Com neix l’associació?

Hem creat l’associació perquè l’única que hi havia a Roses es va donar de baixa l’any passat i jo, particularment, ja ajudava els animals del municipi. La formen també els voluntaris i les persones que alimenten cada dia les colònies. El fet de ser associació ens permet accedir a més ajudes per part de l’ajuntament o dels ciutadans. També és més fàcil fer contractes d’adopcions o tractes amb veterinaris.

Quina situació té Roses pel que fa a les colònies de gats ferals?

La situació és pèssima. No hi ha cap control de les colònies, les alimentadores no es coneixen entre elles i estic intentant posar-les en comú, perquè es puguin ajudar entre elles, per exemple quan alguna té algun element malalt. Aquest és l’objectiu per aquest any. El problema és que a Roses hi ha molta extensió de terreny i moltes colònies de gats. També hi ha alimentadores franceses en colònies com la de la zona del Puigrom, que no coneixem, a les que no hem pogut arribar. L’altre gran objectiu és l’esterilització dels animals. Fins ara ens n’hem encarregat la gent voluntària i la poca que hi ha no està completa. Ara no hi ha cap colònia cent per cent esterilitzada, jo tinc coneixement d’unes 20 colònies, però calculo que hi haurà unes 40 o 50 repartides per tot el municipi. Una altra problemàtica és que a l’estiu Roses és un poble que triplica o quadruplica els seus habitants i es genera un moviment al qual els gats no estan acostumats i hi ha molts atropellaments. Això implica anar al veterinari, operar-los, i tot això s’ha de costejar.

Quines ajudes rebeu?

Fins al dia d’avui, l’ajuntament mai s’havia parat a pensar en els gats ferals del municipi que realment són responsabilitat seva i ara és quan s’estan prenent mesures, es ficaran gàbies, que les posa l’ajuntament a les colònies per poder alimentar els gats, es comencen a fer captures i amb el Consell Comarcal es començarà també a fer captura, esterilització i solta: el mètode CES. Ara s’ha fet la prova pilot a una colònia i el Consell ha de treure un pla definitiu al qual els ajuntaments es poden adherir. Intentarem que Roses s’hi adhereixi perquè ho necessitem molt: hi ha colònies que tenen fins a 60 gats, moltíssim. Tenim molta feina al davant. L’any passat vam tenir una petita subvenció de l’ajuntament i aquest any hem tornat a demanar-la, però sempre es necessita ajuda de la ciutadania per pagar les factures del veterinari, perquè tenim atropellaments, molts de gatets amb virus, naixements. L’any passat vaig rescatar i donar 77 gatons en adopció en tres mesos, durant l’estiu, que van sobreviure i els vaig buscar casa, a escala particular.

Quines accions realitzeu?

El 5 de març passat vam fer un recapte d’aliments al Mercadona i vam recollir 615 quilos de menjar. Intentarem fer un cada quatre mesos per poder donar la gran majoria de la recaptació a les alimentadores perquè puguin alimentar els gats, ja que n’hi ha que arriben a gastar-se gran part del sou en menjar per a gat.

Quines són les principals necessitats ara mateix?

No tenim un refugi, ni cap espai físic on poder deixar els animals, necessitem cases d’acollida perquè ara moltes gatetes estaran embarassades, perquè no hi ha l’esterilització que ha d’haver-hi i volem evitar, com ja vam intentar l’any passat, que les gatetes no tinguin els gatets al carrer. Intentarem recollir del carrer la major part de gates que puguem i portar-les a cases d’acollida perquè puguin tenir els gatons resguardats del fred, de les pluges perquè, si no, la majoria de les cries moren. Necessitem sobretot cases d’acollida i persones que vulguin fer acollida de les mares i dels gatons els primers mesos fins que puguin ser adoptats.