La Casa dels Animals de Figueres continua amb el cicle de xerrades animalistes per continuar fent difusió de diferents temàtiques amb experts d’alt nivell en protecció animal que compartiran els seus coneixements amb el públic. Dissabte passat va tenir lloc la projecció del documental Empatia de Faada i després es va fer un col·loqui a càrrec dels seus membres. El mateix dia va celebrar-se amb èxit una campanya per xipar animals, gratuïta, a la Casa dels Animals. L’activitat continua els propers mesos. El dia 2 d’abril està previst una nova xerrada El repte de les entitats de protecció animal cap a la construcció d’una societat animalista a càrrec de Maria Sánchez, directora de l’associació Projecte Lola i Noemí Morales, cap de comunicació. La següent xerrada serà el proper 7 de maig sobre com Educar en l’empatia per a un canvi social, a càrrec de Natàlia Oriol, responsable de l’àrea d’educació de la Fundació Franz Weber.