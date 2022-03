El coala, l'emblemàtic i simpàtic animal australià, entrarà també en el trist catàleg de les espècies en perill d'extinció, per decisió del Govern d'aquest país, una vegada efectuat l'últim cens, que demostra el fort declivi que pateix, a causa de sequeres, malalties, desforestació i devastadors incendis forestals, com els que han afectat Austràlia en els tres últims anys. Informes oficials assenyalen que pot desaparèixer el 2050.

I és que el coala està amenaçat des de fa temps. Aquesta espècie, que és endèmica (és a dir, exclusiva) d'Austràlia, tenia una població total de deu milions d'exemplars fa una miqueta més de dos segles. Però aleshores van arribar els colonitzadors europeus.

Arran de l'arribada massiva d'occidentals, els coales van ser caçats sense pietat, perseguits per la seva preuada pell, fins al punt que van estar a punt d'extingir-se en bona part de la seva àrea de distribució, sobretot en la costa oriental. Solament cent anys després, eixos deu milions s'havien reduït a unes poques desenes de milers d'exemplars.

Aquesta xifra ha anat experimentant una certa variació a l'alça en l'últim segle, gràcies als esforços d'institucions i ONG, que ha impulsat política de reintroducció en aquells paratges dels quals ja estaven desapareguts.

No obstant això, la recuperació d'aquesta espècie està sent extremadament complicada i fins i tot està fent passos enrere. Encara que ja no són objecte de caça massiva, les malalties (sobretot, la clamídia), la urbanització i la destrucció dels boscos posen el coala contra les cordes.

El calfament global està facilitant l'aparició de grans incendis, com els registrats a Austràlia des de 2019, ha arrasen superfícies fins ara mai vistes de sòl forestal. Ha de tindre's en compte que aquest animal depèn dels boscos d'eucaliptus, que són precisament sensibles davant el foc i altres canvis.

De 80.000 a 58.000 en només tres anys

És per això que les xifres de població més recents oferides per WWF Austràlia apunten a una nova caiguda de les poblacions d'aquest animal, que hauria passat de 80.000 exemplars el 2018 a 58.000 el 2021, segons l'informe publicat per la fundació Australian Coala Foundation, citat per National Geographic. És a dir, en els últims tres anys el país hauria perdut quasi el 30% de coales, encara que hi ha regions concretes, com Nova Gal·les del Sud, on la xifra s'ha reduït en un 41%.

Únicament els incendis forestals d'estiu en els anys 2019 i 2020 van matar almenys a 6.400 d'aquests marsupials, segons la mateixa fundació.

El govern del país austral no solament ha canviat l'estatus jurídic del coala, sinó que també ha decidit destinar una partida de 74 milions de dòlars australians per a preservar aquesta espècie i els hàbitats dels quals depèn.

La situació és desesperant per a aquest animal, perquè un document elaborat pel mateix govern de l'estat de Nova Gal·les del Sud va avisar recentment que els coales podrien desaparèixer abans de 2050 si no es prenien mesures urgents.

WWF Austràlia considera que la decisió del govern nacional d'elevar els estatuts d'amenaça d'aquests marsupials "és benvinguda, però no evitarà que els coales es llisquen cap a l'extinció, llevat que vagi acompanyada de lleis més estrictes i incentius per als propietaris de terres per a protegir les seves llars en el bosc".

Deborah Tabart, presidenta de la fundació, ha afirmat que "la designació dels Coales com en perill d'extinció va ser res més que un gest simbòlic". "Darrere de totes les oportunitats per a prendre fotografies i la retòrica política, el govern federal continua aprovant la destrucció de l'hàbitat dels coales", va recalcar.