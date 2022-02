Adoptar un animal de companyia, sigui un gos o un gat, ha de significar una de les decisions més meditades importants. Es tracta d’un lligam per a molts anys i no es poden fer passos en fals. Durant el confinament, va quedar acreditat que molta gent va decidir agafar un gos pel simple fet de poder sortir de casa seva. És així. Eren casos reals. I lamentablement, amb el temps i un cop superat el confinament més estricte algunes d’aquestes situacions es van acabar transformant en abandonament.

Els experts ens aconsellen també que l’adopció és la millor opció davant la compra. Hem de pensar que l’animal que està en un centre d’acollida és perquè, generalment, ha estat maltractat o ha passat per situacions díficils en la seva vida. Llavors ens estarem fent un favor mutu perquè l’animal ens recompensarà amb escreix el que nosaltres estem buscant a l’hora de tenir una mascota a casa. Hem de tenir present també quin entorn tenim i quin tipus de llar li podem oferir. En el moment que entra un gos en una casa passa a ser un més del nucli familiar. Llavors necessitarà també una atenció com qualsevol altre membre de la família. Hem de tenir molt clar quins horaris laborals i d’oci tenim per no deixar desatès a l’animal i haurem de tenir en compte també que cal donar-li una alimentació equilibrada, un exercici físic i una atenció veterinària per assegurar la seva salut i benestar. Tenir un gos o un gat, un conill o qualsevol altre animal de tipus domèstic no és una decisió que s’ha de prendre des de l’òptica individual ni amb un criteri egoista.

Si volem fer el pas de l’adopció podem consultar alguna de les protectores d’animals que hi ha distribuïdes al territori gironí. Hi ha diversos centres en actiu. Diuen que quan s’entra en una protectora cal tenir sempre molt clar què volem i què podem oferir nosaltres a l’animal. Quan hàgim triat la nostra futura mascota -sempre és aconsellable que el personal de la protectora ens expliqui la història de cada animal i ens deixem guiar pels seus consells- haurem de passar per un temps de coneixença i adaptació. I si llavors congeniem i l’animal demostra estar a gust a la seva nova llar serà el moment de formalitzar l’adopció. Sempre caldrà tenir tota la documentació de l’animal en regla, el carnet de vacunacions i implantar-li un xip. Això sempre ens donarà més seguretat. I si es tracta d’un animal que requereixi alguna atenció mèdica especial l’haurem d’assumir i adoptar el compromís de vetllar per la seva salut. Els centres d’acollida i protectores disposen d’una fitxa amb les característiques de cada animal. El seu personal, més que ningú, coneixerà el que busquem, el que necessitem i el que podem donar. Per no equivocar-nos i perquè l’adopció sigui tot un èxit. Si seguim el consell d’adoptar un gos d’una gossera no el coneixerem inicial i, per tant, sempre és bo que qui l’hagi cuidat ens informi sobre el seu caràcter i sobre les seves necessitats.

A partir que el gos o gat entri a la nostra llar ens haurem d’adaptar també nosaltres a les seves necessitats. Potser haurà de passar per un episodi d’educació previ i també haurem de tenir certa paciència nosaltres perquè ell s’adapti a un nou entorn. Els experts asseguren que si l’animal ha patit prèviament algun tipus de maltractament físic o fins i tot psíquic li haurem de donar un cert marge perquè prengui la confiança necessària.

Potser al principi serà més reticent, però seguint unes bones pautes d’educació aconseguirem educar-lo i adaptar-lo al seu nou ambient. Es tracta també en definitiva de millorar la seva qualitat de vida i tenir molt present que tot sacrifici ens acabarà revertint perquè per això en diuen animals de companyia.