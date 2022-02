L’Ajuntament de Roses inicia el proper 17 de febrer una campanya de sensibilització de tinença responsable d'animals de companyia. Durant 10 setmanes, un estand informatiu a peu de carrer recorrerà diferents espais del municipi, obsequiant les persones interessades amb una ampolleta per netejar orins, un dispensador i bosses per a la recollida d’excrements, i oferint-los tota la informació necessària per tenir una cura responsable i cívica dels seus animals de companyia.

Aquesta actuació és fruit del departament de Medi Ambient de l’Ajuntament i té per objectiu sensibilitzar la ciutadania sobre bones pràctiques per a la cura i benestar dels animals, promovent al mateix temps un comportament responsable que eviti actes incívics, com l’embrutiment de vies públiques o les molèsties que es puguin ocasionar a altres usuaris i veïns.

Per fer arribar aquest missatge, a partir del proper 17 de febrer un estand d’informació s’instal·larà 4 dies a la setmana al llarg de 10 setmanes en diferents espais de Roses, tant del nucli de la població com de les urbanitzacions. Els informadors ambientals oferiran totes les explicacions necessàries referents a registre d’animals, identificació amb xip, documentació necessària en funció del tipus d’animal, adopció, condicions higièniques i normativa aplicable d’acord a l’ordenança municipal de Roses.

Per fer més fàcil aspectes com la recollida i neteja de deposicions de les mascotes, es lliurarà també un kit de material format amb una ampolleta per netejar orins, un dispensador i bosses per a la recollida d’excrements. D’altra banda, l’Ajuntament ofereix tota la informació i normativa a tenir en compte pels propietaris d’animals de companyia a través de la seva pàgina web roses.cat.

"Es tracta", tal i com assenyala el regidor de Medi Ambient de Roses, Francesc Giner, "de conscienciar sobre les obligacions i responsabilitats que assumim en el moment d’adoptar o comprar un animal de companyia, tant pel que fa a la cura i benestar de l’animal, com al compromís que tenim amb la resta de la ciutadania". Per a Joan Plana, alcalde de Roses, "els animals domèstics formen part de les famílies i avui dia són ja considerats com un integrant familiar més. Ara toca que també formin part de les ciutats, i per aconseguir aquesta integració és necessari garantir una bona convivència i posar a seva disposició espais adaptats per a ells, com el corre-can creat a Roses ara fa dos anys".