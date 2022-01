La relació dels humans amb els conills té un llarg recorregut, com ho demostra el jaciment arqueològic del Molí del Salt, a la Conca de Barberà, on s’han trobat bastant restes d’ossos cremats de conill, corresponents al Paleolític Superior, fa entre 7.000 i 11.000 anys. El conill és una espècie autòctona del sud del Mediterrani, però per als grecs i romans antics era desconeguda fins que van arribar a la península Ibèrica. L’historiador grec Polibi la descriu per primer cop al segle II abans de Crist.

El seu nom científic, Oryctolagus cuniculus, és mig grec, mig llatí. En grec, Oryctolagus ve a dir, «llebre excavadora», i cuniculus és la derivació llatina del nom del conill en llengua íbera. Sembla doncs que els grecs i romans si coneixien la llebre, però no el conill.

Els conills són rosegadors, com les rates i ratolins, i com aquests, els seus incisius van creixent contínuament. Són essencialment herbívors, però les dietes vegetarianes estrictes són, de vegades, pobres en proteïnes. Les proteïnes són necessàries per construir la musculatura, sobretot la de les cuixes , que els permet saltar fins a un metre d’alçada sense prendre impuls!

Per pal·liar aquesta necessitat, la natura ha dissenyat un mecanisme que ens pot semblar una mica fastigós: la cecotròfia, que consisteix a menjar els seus propis excrements (de fet, un tipus especial d’excrements, produïts a les 8 hores d’haver menjat) que, en passar dues vegades pel tracte digestiu, alliberen molt millor les poques proteïnes presents als vegetals.

Tal com diu el seu nom en grec, els conills excaven caus en zones seques, properes al nivell del mar, preferiblement en camps extensos coberts per matolls, on amagar-se. Abans es trobaven també en camps de conreu, fins que les pràctiques actuals d’agricultura propicien la seva progressiva desaparició. Com que a la natura tot és una cadena, si no hi ha conills altres espècies passen gana, com les guineus, les serps i les aus rapinyaires.

Les cries del conill neixen sense pèl i cegues, i depenen de la mare durant els primers dos mesos. S’anomenen catxapons, catxapets, llorigons o llodrigons. Als nou mesos ja són adultes, i es poden reproduir 4 cops a l’any, amb camades de 4-5 llodrigons. Aquest fet i la facilitat de mantenir i criar els conills en captivitat, ha ajudat en moltes ocasions als humans a no passar gana. La carn de conill és molt saludable, conté poc greix i es menja principalment a la Mediterrània: als Països Catalans, Occitània, Portugal, França, Espanya, i fins i tot a Flandes i Polònia, i és també la carn preferida a Malta. Com a mascota, s’ha criat i desenvolupat una raça especial de conill, el conill bélier, amb diferents tipologies, com ara l’anglès, el francès, l’holandès o el cap de lleó.

Tot i que els conills salvatges viuen en colònies, els individus són territorials, i el conill bélier marca el territori llepant objectes o persones! Són animals tranquils i sociables, i molt sensibles. Tots els conills s’aixequen recolzant-se en les dues potes de darrere, i els bélier, a més, ho fan per demanar menjar. Aprenen de pressa! Quan els conills estan enfadats o empipats per alguna cosa, donen cops a terra amb les potes de darrere, com ho fa el conill anomenat Tambor, l’amic d’en Bambi.

A Vilafant, se celebra anualment la Mostra gastronòmica del Conill, una fira amb un ampli ventall d’activitats que té lloc a l’abril.