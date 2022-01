L’Ajuntament de Llançà ha començat les obres per tirar endavant un espai-can al municipi. «D’aquí a dos o tres mesos, aquesta obra estarà finalitzada», explica l’alcaldessa, Núria Escapanter. La ubicació va ser triada a través d’un procés participatiu on l’Ajuntament va donar opció a triar tres espais i guanyant el que es donava just a darrere del camp municipal d’esports de Llançà.

Des de l’àrea de Benestar Animal, darrerament es va dur a terme un curs d’ensinistrament, per tal de millorar les conductes dels animals quan surten al carrer. Plaça Carles Sabater Un altre objectiu del govern, que formen Junts i el PSC, és la naturalització de la plaça Carles Sabater, posant-hi arbrat i més arbust, per millorar l’entrada de Llançà venint des de Portbou. «Anem posant enllumenat als passos de vianants que donen accés al poble de Llançà, per garantir la seguretat dels vianants», comenta l’alcaldessa llançanenca. La mini deixalleria, per la seva banda, va endavant. «Tenim la deixalleria a l’altra banda de la riera i està ubicada en un lloc que, a vegades, es fa difícil el seu accés. La voluntat de l’Ajuntament era facilitar a les persones que volen fer-ne ús al mig del poble, al pàrquing de l’avinguda Sant Carles, a l’antiga depuradora», manifesta Escarpanter.