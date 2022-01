L’Associació Projecte Lola inicia el seu cicle de xerrades animalistes, conjuntament amb l’Ajuntament de Figueres, que es duran a terme a La Casa dels Animals. Dissabte passat es va fer la primera xerrada del cicle de la mà de SOS Mininus, l’associació que gestiona les colònies ferals a Figueres i l’activitat continua el 9 de febrer, pocs dies abans del lliurament dels premis Goya, amb la projecció del documental de l’orca Ulisses, que és candidat a aquests premis. Hi assistirà el seu protagonista i amic de Projecte Lola, Albert López, que obrirà un debat, posterior a la projecció, sobre els animals en captivitat en el qual també participarà Maria Sànchez.

«Com a Projecte Lola, la sensibilització és un dels punts clau de la nostra raó de ser i estem encantades de poder fer-ho a Figueres, ja sigui conjuntament amb el seu Ajuntament com amb els companys de Cineclub Diòptria. A més, ja estem treballant amb l’Ajuntament de Girona per portar el cicle també cap a aquesta ciutat. I és que volem que aquest any sigui el de la nostra expansió. Esperem fer públiques noves dates i detalls ben aviat» conclouen des de l’entitat animalista.

L’assistència a totes les activitats serà gratuïta, però caldrà inscripció prèvia per al control d’aforament. El cartell complet i més informació sobre totes les activitats es podran trobar a les xarxes socials de Projecte LOLA.