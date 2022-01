La nova normativa per la qual es deixa de considerar als animals «béns immobles o coses» per reconèixer-los la seva naturalesa d'«éssers amb sentiments» o éssers vius dotats de sensibilitat entra en vigor aquest dimecres, 5 de gener. La nova llei 17/2021, de 15 de desembre, entra aquest dimecres en vigor, vint dies després de la seva publicació al Boletín Oficial del Estado, i modifica el Codi Civil per adaptar-lo a la veritable naturalesa dels animals i a les relacions de convivència que s'estableixen entre ells i els éssers humans. A més la normativa també modifica la Llei Hipotecària i la Llei d'Enjudiciament Civil sobre el règim jurídic dels animals perquè deixin de ser tractats com objectes i per impedir l'embargament o l'extensió de les hipoteques sobre els animals de companyia.