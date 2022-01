El Consell de Ministres va actualitzar el Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores l'any 2019. En ella s'hi determina que qualsevol animal que no sigui autòcton i que resideixi a Espanya en l'àmbit domèstic se'l dominaria com a 'invasor', ja que podria ser abandonat i aleshores suposaria un perill per a l'ecosistema. I de retruc, aquesta actualització va comportar la renovació del llistat d'animals permesos i prohibits a Espanya com a mascotes.

La llei que ho regula se centra en el tracte que reben els animals a les llars o si viuen en un ambient adequat per al seu desenvolupament i benestar, si no que es limita a garantir l'estabilitat de la fauna autòctona.

Dit això, quines espècies entren en aquesta llista d'animals prohibits?

Cotorres

Les cotorres són ocells molt similars als periquitos, però que suposen un seriós problema per a la supervivència dels coloms i els pardals. Un altre dels problemes que generen són els enormes nius que fan, que poden arribar a pesar fins a 200 quilos. Només a Madrid es calcula que hi ha 13.000 cotorres argentines.

Eriçons

Als Estats Units, els eriçons són considerats una espècie útil per controlar plagues d'insectes i per això es valora positivament que n'hi hagi encara que no siguin autòctons. En canvi, a Espanya, tenir aquest animal com a mascota representa un perill per a les espècies autòctones.

Porcs vietnamites

Una espècie que molta gent té a casa, però que està totalment prohibida tenir com a mascota. A més, el problema no només rau en que hi hagi gent que els abandoni, sinó que moltes vegades s'escapen i, quan estan en llibertat, s'ajunten amb els senglars, donant lloc a una nova varietat, anomenada cerdolí.

Ossos rentadors

Tot i el seu aspecte idealitzat, gràcies a la seva notable presència al cinema, els ossos rentadors són animals molt agressius i difícils de domesticar. Està prohibit tenir-los com a mascota perquè es reprodueixen amb molta facilitat, a més, resisteixen molt bé les inclemències del temps i necessiten poca alimentació per sobreviure, per la qual cosa, si no conviuen amb espècies depredadores, els ossos rentadors poden arribar a modificar l'ecosistema.

Agapornis

La darrera mascota prohibida que llistem és l'espècie més popular d'aquesta llista. Cal evitar aquesta espècie no només per ajudar a conservar la flora i la fauna autòctona, sinó perquè va camí de convertir-se en un animal en perill d'extinció per la caça que pateix. Durant un temps es van barrejar amb altres races i això també ha suposat un perill per al cabal genètic.