L’Ajuntament de Vilajuïga facilita als propietaris d’animals de companyia (gossos, gats o fures) que els registrin al cens de forma gratuïta fins a final d’any. Aquest tràmit s’ha de fer a les oficines municipals. En el marc d’aquesta campanya, tots els propietaris de mascotes que formalitzin el cens, i també aquells que ja tenen les seves mascotes censades, obtindran com a obsequi un dispensador de bosses per recollir les deposicions de l’animal a la via pública. La brigada municipal ha començat a instal·lar noves papereres i senyalització informativa per sensibilitzar sobre la recollida de deposicions d’animals a l’espai urbà públic.