El Senat va donar ahir llum verda al fet que els animals deixin de ser considerats béns immobles o coses, per reconèixer-los la seva naturalesa d'éssers vius dotats de sensibilitat, és a dir, d'«éssers amb sentiments». El ple de la Cámara Alta va aprovar –amb 153 vots a favor, 3 en contra i 98 abstencions– una proposició de Llei del PSOE i Unidas Podemos que preveu la modificació del Codi Civil, la Llei Hipotecària i la Llei d'Enjudiciament Civil sobre el règim jurídic dels animals perquè deixin de ser objectes. Aquesta iniciativa, que va tirar endavant amb el suport de tots els partits polítics excepte Vox, que ha votat en contra, i del PP, que es va abstenir, seguirà la seva tramitació en el Congrés dels Diputats per la seva ratificació definitiva i posterior entrada en vigor.

Amb la seva aprovació final, la nova norma respondrà a situacions com divorcis i separacions de parelles que, després de la seva ruptura, volen continuar compartint la seva vida amb la seva mascota, de manera que, a partir d'ara, garantirà la protecció de l'animal davant del patiment d'allunyar-lo de la seva llar i de la seva vida compartida fins a aquest moment, si no hi ha acord entre la parella. Referent a això, la senadora socialista Victoria de Pablo va subratllar que el text també recollirà com es reparteixen els temps i les càrregues de les mascotes en les ruptures familiars, siguin matrimonis o parelles de fet, i si les parts no es posessin d'acord, ho decidirà el jutge. De Pablo va destacar que aproximadament 30.000 de les 100.000 parelles que es divorcien a l'any a Espanya compten amb una mascota, per la qual cosa «urgia definir la relació dels animals amb els humans en l'àmbit familiar i en moments de ruptura».

El PP parla d'un error jurídic «aberrant»

La senadora socialista Elena Diego va assegurar que aquesta iniciativa del règim jurídic dels animals suposa «un canvi necessari i demandat per la societat espanyola. Els animals no poden ser considerats coses en el nostre ordenament jurídic, sinó el que són: éssers vius amb sensibilitat». A més, «s'evitaran situacions tan doloroses com que, en ocasió d'un accident de trànsit, els animals tinguin la mateixa consideració que una maleta i no existeixi obligació d'atendre'ls. A més, evitarem que puguin ser embargats», va apuntar Diego. En la defensa d'esmenes del Grup Popular, la senadora María Teresa Martín Pozo va criticar que es consideri als animals «éssers amb sentiments», doncs, va dir, aquest terme els fa «objecte de drets» i els situa fins i tot en una posició igual o superior a les persones.

En aquest sentit, va advertir que la normativa que es proposa podria donar lloc a situacions tan paradoxals com que, en cas de divorci o de separació, el règim de visites o la pensió alimentària dels menors «quedessin en suspens» com que no hi ha acord dels progenitors respecte al futur d'un gos, un gat «o dels peixos de colors». El també senador del PP Fernando de Rosa va indicar que el text del Projecte de Llei pateix d'un error jurídic «aberrant». Va explicar que pretén modificar el Codi Civil introduint un concepte de «Dret públic»: establir mesures per retirar la custòdia de l'animal en cas de violència de gènere.

Vox creu que la llei pot destruir ocupació

Des de les files de Vox, el senador Jacobo González-Robatto va assenyalar que es tracta d'una llei que «fa aigua» i ha incidit en què també es tracta d'un document que pot destruir ocupació; per exemple, en el cas del sector de la venda d'animals en botigues de mascotes. Per part seva, Laura Castel, d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), va donar suport a la iniciativa que els animals no poden ser simples coses i va apel·lar a la voluntat dels humans per evitar el seu patiment. En aquest sentit, Castel va ressaltar que, encara que les corregudes de bous no són assumpte d'aquesta norma, sí que espera que en l'avantprojecte de llei de protecció i drets dels animals es canviï la seva exclusió. En paral·lel a aquesta norma i amb la finalitat de complir amb el compromís adquirit després de la ratificació del Conveni Europeu sobre Protecció d'Animals de Companyia, el Govern ha posat en marxa una campanya de tinença responsable i ha elaborat una guia sobre les condicions de benestar animal per al transport per carretera de gossos i gats a Espanya.