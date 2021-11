La Protectora d’Animals i Plantes de Figueres celebra «l’extraordinari donatiu» que ha rebut per part de l’entitat G.A.L.G.O.S França, un carregament solidari de sis tones que ha omplert els magatzems de l’associació «amb tot el que els animals necessitaran per un període de cinc mesos», ha explicat el President de l’Associació Alberto Márquez. També ha remarcat la importància del treball en equip: «Des de l’associació volem agrair a G.A.L.G.O.S França la seva generositat i seguirem col·laborant amb ells per aconseguir entre tots un món millor per als animals» ha reiterat Márquez referint-se a l’acord de col·laboració que ha establert la protectora amb l’associació francesa.

Remesa excel·lent

L’associació G.A.L.G.O.S França va enviar la setmana passada un tràiler carregat amb medicaments, joguines, llits, roba, articles de neteja i desinfecció, com pipetes, collars anti paràsit, entre altres articles, llaunes de menjar per a gats, pinsos per a gossos, galetes per netejar les dents i altres de premi, ha detallat Márquez. «Ha estat tan gran la remesa que des de la Protectora de Figueres hem proposat que es reparteixi amb altres associacions locals part de la càrrega».

L’entitat francesa es dedica des de 2007 a ajudar a diferents refugis i protectores d’Espanya. «La col·laboració amb ells ha estat possible gràcies als esforços de la protectora per treballar a nivell internacional». Un grup de voluntàries alemanyes establertes a Empuriabrava visiten setmanalment la protectora i aconsegueixen que un gran nombre de gossos siguin donats en adopció a Alemanya, «on hi ha una gran cultura d’amor i protecció cap al món animal», comenta el president de l’associació. Això ha fet que la Protectora de Figueres hagi baixat considerablement el seu nombre d’animals: «En aquests moments tenim entre 80 i 90 gossos i 20 gats». Actualment la Protectora de Figueres està molt ben considerada i ha aconseguit situar-se en el rànquing de les top deu de Catalunya, assenyala Márquez.

La protectora també ha recuperat l’activitat amb les escoles i instituts que «ens visiten amb periodicitat», després d’uns mesos d’aturada per la pandèmia i continua amb diversos projectes que permeten a diferents sectors de la societat beneficiar-se del benestar que proporcionen els animals.