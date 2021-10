Figueres ha inaugurat la Casa dels Animals al carrer Rec Arnau en un edifici que ha estat renovat i convertit en una casa on les entitats animalistes de la ciutat tindran un espai on poder reunir-se i oferir els seus serveis. Des d’aquest nou espai s’hi podran fer tràmits relacionats amb els animals de companyia a més de xerrades informatives, formació amb temes relacionats amb els animals i campanyes de sensibilització que es faran cada primer dissabte de mes.

La inauguració, que va comptar amb un públic nombrós va consistir en una jornada de portes obertes a la Casa dels Animals. L’acte també es va aprofitar per fer la inauguració de l’escultura La llar de l’empordanesa Pilar Farrés. «L’escultura parla de l’essència i la missió de la nova casa dels animals de Figueres que és esdevenir una llar, un refugi per tots aquells animals que ho necessitin» descriu l’artista. Tot seguit va haver-hi una xerrada a càrrec d’Ismael López i Coque Fernández del Santuario Gaia.

La regidora Sònia Trilla ha mostrat la seva satisfacció per l’obertura d’aquest nou servei: «Després de mesos de treball finalment podrem tenir un espai de referència per a tots els temes relacionats amb el benestar animal que consolidi a Figueres com a ciutat amiga dels animals».

L’alcaldessa Agnès Lladó ha destacat «que les ciutats han de cuidar de les persones, però també dels animals que conviuen amb nosaltres. I la Casa dels Animals és sobretot una eina de conscienciació i divulgació».

Campanyes

La regidoria de Benestar Animal també tindrà la seva seu a la Casa dels Animals i «aquí el que es farà seran campanyes des de l’ajuntament o que puguin impulsar les entitats: de sensibilització, de xipatge, de cens, de recollida d’excrements, d’esterilització i una via de caràcter social com ara ajudes a persones que per exemple van al banc d’aliments, els donen aliments, però pels seus animals si és que en tenen».

Des de la posada en marxa de les noves ordenances municipals de protecció animals a la ciutat de Figueres se segueix detectant que «costa molt que la gent entengui que els animals són éssers sintents i pateixen així i tot hi ha una feina d’inspecció» ha assegurat la regidora Sònia Trilla.

Dret penal i maltractaments, en una xerrada

La Casa dels Animals ofereix xerrades cada primer dissabte de mes. La primera, Dret penal i maltractament animal, s'ha fet dissabte a càrrec d’Alex Boix, advocat i president de la comissió de benestar animal del col·legi d’Advocats de Figueres. La següent serà el 6 de novembre amb Charo Márquez Escribano cofundadora Urban Wolf –centre d’educació canina, que parlarà de què és un gos senyal. El 4 de desembre la vicepresidenta de Lex ànima, Magda Pujol, parlarà de l’ús de les xarxes socials i els mitjans de comunicació en la defensa dels animals.