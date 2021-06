Els cadells de gos tenen la capacitat d'interactuar amb persones a una edat molt primerenca sense cap experiència o entrenament previ a causa de la seva genètica, segons ha descobert un estudi de la Universitat d'Arizona als Estats Units.

La recerca va poder determinar que els cadells reaccionen a la mirada social humana a una edat molt primerenca, fins i tot abans de tenir experiència prèvia amb humans.

Una de les coses que van comprovar és que, encara formant part d'una ventrada de nounats, els cadells interactuen amb els humans després de la primera trobada: segueixen les indicacions que se'ls donen per a trobar menjar.

Els investigadors atribueixen aquesta empatia dels cadells de gos amb els éssers humans al fet que més del 40 per cent de la capacitat natural que tenen per a seguir indicacions humanes s'explica per l'herència genètica.

La genètica també determina el llenguatge visual que els cadells de gos poden establir amb els éssers humans durant la realització d'una tasca.

Segons explica l'autor principal d'aquesta recerca, Emily E. Bray, en un comunicat, els nivells d'implicació genètica dels cadells de gos en la seva empatia amb els éssers humans són molt semblants a la intel·ligència en la nostra espècie.

Comunicació social

Els investigadors van avaluar les reaccions de 375 cadells de gos durant vuit setmanes mentre feien les mateixes tasques.

Van utilitzar dades d'observacions recopilades entre 2017 i mitjançats de 2020, i després van construir un model estadístic que compara els factors genètics amb els ambientals en els gossos que van provar, tenint en compte la raça de cadascun, el sexe, l'edat i el lloc de cria.

El primer que van apreciar és que la comunicació social a través de gestos i contacte visual era una cosa natural per als cadells des dels primers moments de la seva vida.

No obstant això, els senyals de comunicació social només funcionen quan una persona inicia la interacció, parlant-li al cadell amb veu aguda, adverteixen els investigadors.

Si això no ocorre, els cadells no busquen a les persones per a indagar sobre on està amagada el menjar.

Aquest estudi confirma evidències prèvies segons les quals els gossos molt joves comparteixen la mateixa voluntat de cooperar i comunicar-se que els bebès humans.

Una cosa nova

Al mateix temps, aporta una cosa nova: fins ara es desconeixia la influència genètica que podria estar darrere d'aquest comportament.

El que ha pretès aquesta nova recerca és comprendre millor com pensen els gossos i com resolen problemes, com es desenvolupen i canvien les seves habilitats amb el temps, així com determinar com contribueixen la genètica i les experiències individuals a aquests canvis.

Tots els gossos analitzats en aquesta recerca tenien, a més, una història de criança extremadament similar i un pedigrí conegut que es remunta a diverses generacions.

«Per tant, les nostres troballes podrien apuntar a una part important de la història de la domesticació, en el sentit que els animals amb una propensió a comunicar-se amb la nostra pròpia espècie podrien haver estat seleccionats en les poblacions de llops que van donar origen als gossos», segons Bray.

Pròxims passos

El següent pas en la recerca serà explorar si els cadells poden identificar alguns dels gens específics que contribueixen als comportaments socials.

Actualment, l'equip està recopilant dades cognitives i mostres de sang de gossos adults per a un estudi d'associació de tot el genoma, que tindrà com a objectiu identificar marcadors genètics associats amb comportaments socials.

Els investigadors també faran un seguiment per a veure si l'acompliment en alguna de les tasques socials al cap de vuit setmanes prediu una graduació reeixida com a gos de servei.