Dependents, amistosos, informals, distants, independents... com són els gats en realitat en relació amb els seus amos? Un nou estudi ha examinat el comportament dels gats domèstics per a comprendre els tipus de relació que estableixen amb el seu amo. El resultat és que es tracta de relacions que sempre funcionen en totes dues direccions, i s'han identificat cinc tipus diferents.

La recerca 'El meu gat i jo: un estudi de les percepcions dels amos de gats sobre el seu vincle i relació', realitzada per acadèmics de la Universitat de Lincoln, el Regne Unit, va involucrar a gairebé 4.000 propietaris que van respondre a una sèrie de qüestions sobre el seu propi comportament i el de les seves mascotes.

A més de la recerca, la Universitat de Lincoln ha llançat un nou qüestionari interactiu en el seu lloc web perquè els amos de gats puguin esbrinar quin tipus de relació tenen amb els seus companys felins.

Malgrat la popularitat del gat com a mascota, se sap poc sobre el seu vincle i relació amb els amos.

L'estudi identifica i caracteritza els diferents tipus de relació que els gats poden establir amb els seus amos mitjançant l'ús de teories sobre inclinació humana i suport emocional.

El qüestionari que s'ha utilitzat va ser desenvolupat per a recopilar informació sobre diferents elements emocionals. Aquests incloïen la percepció del gat per part de l'amo com a element de la seva llar, el nivell de compromís que manté l'amo amb el gat, la seva sensibilitat respecte a les necessitats del gat i la consistència de les interaccions de l'amo amb el gat.

D'aquesta manera, es van identificar cinc formes diferents de relació gat-amo. Aquestes relacions es poden categoritzar com: 'Relació oberta', 'Associació remota', 'Relació informal', 'Codependència' i 'Amistat'.

El professor Daniel Mills, especialista en comportament animal de la Universitat de Lincoln, va afirmar: "Els gats formen estretes relacions emocionals amb els humans, però en realitat se sap poc sobre això. Com ocorre amb qualsevol relació social complexa, el tipus de vincle entre el gat i l'amo és producte de la dinàmica que s'estableix entre els dos individus involucrats, juntament amb els seus certs trets de personalitat".

«Si bé molts gats poden ser distants, sembla que això no és tan comú com es podria creure. La sociabilitat del gat i les mateixes expectatives de l'amo poden ser importants, així com el nivell d'inversió emocional que l'amo dipositi en l'animal semblen ser particularment importants per a discriminar quin tipus de relació estableixen tots dos», va afegir.

Aquests són els tipus de relació descoberts pels investigadors entre l'amo i el gat:

1. Relació codependent:

En aquest cas, el gat sovint ha arribat a dependre d'un amo molt involucrat emocionalment (el gat és molt important per a l'amo, possiblement vist com a família o com un gran amic).

L'amo sol jugar amb regularitat amb el gat i és vist com a part del mateix grup social.

El gat no es relaciona bé amb els altres (fins i tot és probable que s'amagui quan, per exemple, algú arriba a la casa). Aquest gat ha après que les coses bones vénen quan l'amo és a prop i, per tant, fa un esforç considerable per a mantenir la proximitat física amb ell. Aquesta relació és comuna entre els gats que viuen en una llar d'una sola persona sense accés a l'aire lliure.

2. L'amistat:

L'amo està implicat emocionalment amb el gat (es preocupa per ell, el veu com un bon amic o com a part de la família) i, sovint, trobarà temps per a jugar amb ell. El gat, al seu torn, és molt afectuós i amigable amb l'amo (sovint se seu a la seva falda). L'amo és vist pel gat no sols com a part del mateix grup social, sinó també com una base segura (algú en qui buscar consol quan el gat està preocupat).

El gat es relaciona bé amb els altres (saluda o inspecciona als visitants que arriben a la casa i potser visita alguns veïns). Al costat de la relació amistosa i afectuosa, el gat i l'amo poden funcionar satisfactòriament de manera independent. A aquest gat li agrada estar prop de l'amo, però no sent la necessitat de mantenir la proximitat física amb ell. Fins i tot pot ser que la separació entre tots dos no sigui problemàtica per a ell.

3. Relació oberta

Les despeses d'aquesta mena de relació reflecteixen la típica visió del gat com a animal solitari i independent. Aquests gats es relacionen bé amb altres persones (són propensos a saludar als visitants o a visitar als veïns) i tenen alguna relació amb l'amo, però tenen poca necessitat d'estar al costat d'ell. Sí que convé que tinguin accés a l'exterior. Per això, poden ser vists com a indiferents (possiblement no s'asseurà sobre l'amo ni li lleparà les mans o el rostre).

4. Amistat remota

Els gats d'aquest tipus admeten cures de l'amo, però normalment no el considera un amic pròxim o part de la família. Pot ser que no siguin molt pròxims emocionalment, encara que el comportament del gat cap a l'amo pot ser bastant amistós.

Aquests gats prefereixen mantenir la distància de les persones (amo i altres), possiblement perquè manquen de confiança. No lleparan les mans i la cara de l'amo, ni buscaran a l'amo encara que estiguin preocupats.

5. Relació informal

Aquests gats sempre han preferit la vida a l'aire lliure a la vida en les seves atrafegades llars. Sovint visitaran diverses cases en el seu territori (possiblement tenen més d'una casa, fins i tot) i poden arribar a estar fos durant dies.

A pesar que aquests gats es comporten de manera amistosa amb l'amo, no intentaran romandre prop del seu cuidador (de fet, és probable que facin un esforç per posar una certa distància amb ell).