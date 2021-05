El Zoo de Barcelona ha aconseguit que neixin, fa poques setmanes, dos polls de tórtora de Socorro, un ocell endèmic de Mèxic que no s'ha trobat en llibertat des de fa gairebé 40 anys, i que la Unió Internacional per la Conservació de la Natura (UICN) cataloga també com a espècie extingida en la natura. La causes de l'extinció d'aquesta espècie de tórtora al seu hàbitat natural a l'illa de Socorro i a les illes de Revillagigedo, a la costa oest de Mèxic, van ser la presència de cabres que van provocar la degradació del seu hàbitat, la presència de gats, que van depredar l'espècie, i la introducció d'espècies vegetals invasores.

El Zoo participa activament en el seu Programa Europeu d’Espècies en Perill (EEP), creat el 1995 per l’Associació Europea de Zoos i Aquaris (EAZA); el 2019 van arribar dos mascles de tórtora de Socorro procedents del Zoo de Heidelberg (Alemanya) i el mes de setembre passat dues femelles del Zoo de Zagreb (Croàcia) van arribar per fer parella amb els exemplars provinents de Heidelberg. Actualment, al programa de cria internacional de l'espècie hi ha poc més de 200 individus, 161 a zoos d'Europa i 69 a zoos dels Estats Units.