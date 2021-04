Més de 100.000 gossos podrien deixar de ser considerats perillosos a Espanya

Més de 100.000 gossos podrien deixar de ser considerats Gossos Potencialment Perillosos (PPP, en les seves sigles en castellà) a Espanya si prospera el canvi legislatiu en el qual treballa el Govern: una modificació normativa que "alliberaria de l'estigmatització" a aquests animals i als seus amos, segons un comunicat de la Reial Societat Canina d'Espanya (RSCE).

El nombre aproximat de gossos que es podrien beneficiar d'aquesta transformació legislativa inclouria a uns 40.000 exemplars pertanyents a les vuit races canines (Rottweiler, Staffordshire bull terrier, American staffordshire terrier, Dogo argentí, Akita inu, Fila brasiler, Tosa Inu i Pit bull terrier) recollides en la figura del PPP.

Segons les estimacions de la RSCE i atenent els seus propis registres, a aquests exemplars caldria sumar els pertanyents a altres vuit races (Boxer, Doberman, Presa canari, Bullmastiff, Dogo de Bordeus, Dogo del Tibet, Mastí napolità i Presa mallorquí) que figuren en les diferents regulacions autonòmiques i que ascendirien a uns altres 31.000 gossos.

Afegint a aquests grups els gossos mestissos, "s'aconseguiria una xifra molt per sobre de 100.000 exemplars", segons els càlculs de la RSCE, entitat per a la qual "no existeixen races perilloses", sinó "unes característiques físiques i de temperament que fan que no tots els gossos siguin iguals ni tinguin les mateixes aptituds".

El director general de Drets dels Animals, Sergio García Torres, va anunciar el canvi legislatiu aquesta setmana en la I Jornada Política de la RSCE 'Cap a una nova Llei de Benestar Animal', de manera que la futura normativa acabaria amb una denominació que "estigmatitza al gos i al seu amo".

L'eliminació d'aquesta figura és una de les principals peticions de la RSCE, entitat que va proposar la derogació de la figura de 'Gos Potencialment Perillós' (PPP) en 10 iniciatives legislatives l'any passat.

El president de la RSCE, Julián Hernández, ha assegurat que "legislar sobre potencialitats implica establir unes generalitats que, a més de ser injustes, han propiciat la criminalització i la marginació social de determinades races i, per tant, dels seus tutors", per la qual cosa espera que el canvi de la Llei posi fi a aquesta situació.

Per garantir la correcta convivència entre aquests gossos i la societat, la RSCE suggereix impartir cursos de formació per als tutors d'aquesta mena de races "amb potencialitats físiques especials" i ha posat a la disposició de totes les administracions una "prova de sociabilitat canina" desenvolupada per experts en formació i ensinistrament de cànids.