FamíliaIgualQueTu culmina la prova pilot amb 2.800 kg d'aliment recaptat

L'empresa Gosbi, l'Associació Projecte Lola i el Banc dels Aliments han portat a terme una prova pilot a la província de Girona de la campanya #FamíliaIgualQueTu, on s'han recaptat un total de 2.800 kg d'aliment per a mascotes. La iniciativa que s'ha estès entre l'1 de desembre de 2020 i el 12 de gener de 2021 a Girona, té com a objectiu final consolidar-se a la resta de l'estat espanyol.

El recapte s'ha fet a través dels 90 punts de venda que comercialitzen productes Gosbi a la província de Girona, i el Banc dels Aliments es qui el fa arribar a les famílies necessitades a través de la seva xarxa d'entitats acreditades. Han sigut 2.800 kg recaptats d'alimentació animal, dels que Gosbi n'ha fet donació de 1.080 kg. Aquesta quantitat equival a 9.000 àpats, el que es necessita per alimentar 300 gossos durant un mes.

Et pot interessar Projecte Lola fa el salt a televisió amb "La Gata Lola".

Ara el següent objectiu és replicar aquesta experiència d'èxit a tot l'Estat espanyol, juntament amb la col·laboració de la Federació Espanyola dels Bancs dels Aliments (FESBAL), que ja va manifestar anteriorment la seva voluntat d'establir vies de comunicació per a tirar endavant la iniciativa. A Espanya hi ha 335.000 nuclis familiars en risc d'exclusió social, de les quals un 40% tenen animal a casa, el que es tradueix en un mínim de 135.000 animals que podrien sortir-se'n beneficiats.



Els promotors de la iniciativa

Gosbi és una empresa familiar amb seu a Santa Llogaia d'Àlguema, que des de 2003 es dedica a crear i comercialitzar productes de la més alta qualitat, destinats a la salut i benestar d'animals de companyia. Actualment compta amb més de 150 productes i està present en més de 30 països.

Projecte Lola és una entitat que vol aconseguir que els drets dels animals i la seva protecció s´integrin finalment a la nostra societat. Molt conscient de que, a dia d'avui, els animals també signifiquen família, treballa, des de la seva vessant més social, per trobar solucions als problemes socials de les persones i els seus animals.