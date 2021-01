Els gats augmenten l'empatia dels infants amb autisme

Un nou estudi realitzat per especialistes de la Universitat de Missouri, als Estats Units, revela que els gats domèstics poden incrementar l'empatia i reduir l'ansietat dels infants amb autisme. La clau està en el caràcter incondicional i tranquil·litzador d'aquests animals, aportant d'aquesta forma harmonia a la llar.

La recerca, liderada per la científica i infermera en escoles públiques als Estats Units Gretchen Carlisle, ha estat publicada a la revista científica Journal of Pediatric Nursing. Els resultats exposen que els infants amb autisme estaven notablement més tranquils quan interactuaven amb els gats. Carlisle lidera ara el Centre de Recerca per a la Interacció Humà-Animal (ReCHAI) a Missouri.

És un estudi a destacar, ja que prèviament la majoria de recerques fetes se centraven en els beneficis dels gossos en nens amb autisme, aquest cas se centra en la influència positiva dels gats, comprovant que la seva adopció augmenta els nivells d'autoestima en els petits afectats pel trastorn d'espectre autista (TEA).



Resultats contundents

En el marc de la nova recerca van ser convocades famílies que posseeixen nens autistes d'entre 6 i 14 anys d'edat. Després d'adoptar un gat, aquests grups familiars van ser monitorats amb el propòsit de descobrir els canvis que la mascota podia produir en la relació del nen amb la seva pròpia individualitat i amb l'entorn.

Els resultats van indicar que els grups familiars no solament comunicaven l'establiment d'una relació estreta entre els nens i els gats, sinó també una unió que es mantenia en el temps i que, a poc a poc, reduïa l'ansietat en els nens amb autisme.

Els científics van ressaltar que el punt clau dels beneficis que aporten els gats als nens amb autisme és la seva acceptació incondicional. Aquesta característica és la que incrementa l'autoestima, perquè els nens afectats per TEA necessiten suports ferms i lliures de judicis o crítiques.

Tranquil·litat i reducció de l'estrès

És important tenir en compte que el 'ronroneig' del gat pot arribar a tenir efectes terapèutics, segons diferents experiències i estudis. Les vibracions que emet aquest felí domèstic se situen en una freqüència sonora d'entre 25 i 40 hertzs, el mateix rang d'ona emprat en els tractaments de rehabilitació per fractures òssies.

L'estudi realitzat per experts de la Universitat de Missouri conclou que l'adopció de gats en les famílies s'associa amb una major empatia i menys ansietat per als nens amb TEA, una dada positiva acompanyada d'una reducció en les conductes problemàtiques com l'hiperactivitat i la falta d'atenció.