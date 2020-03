Marieta vola, vola, tu que portes camisola

La marieta segurament és l'excepció al fàstic que els escarbats, en particular, i els insectes, en general, provoquen a algunes persones. Potser la seva forma rodona i els puntets negres sobre el color vermell ens fa pensar en un insecte amigable. És petitona, i pot tenir una mida d'uns vuit mil·límetres, en els casos més grans, és rodoneta i com a tots els escarbats té dues antenes en el cap i sis potes.

Pràcticament tothom s'atreveix a agafar una marieta amb les mans, i fa gràcia veure com es desplaça sense que quasi notem res. És totalment inofensiva. Sembla que els nens petits i les marietes tenen una relació especial, sent la protagonista de molts contes infantils, cançons i poemes, i en moltes ocasions disfresses de carnaval, i algunes classes d'educació infantil porten el seu nom. Una recerca ràpida per internet ens mostra dibuixos de marietes amb cares somrients i flors a la mà.

La marieta és un insecte que pertany a l'ordre dels coleòpters. En grec, pters, significa ales, i cole, estoig. Els coleòpters, com les marietes, tenen les ales guardades en un estoig. En realitat l'estoig són dues ales endurides, que es diuen èlitres, que amaguen les ales funcionals amb les quals volen. Un gest que fa gràcia veure: una marieta obrint els èlitres per desplegar les ales i volar.

Els mateixos colors que nosaltres trobem bonics, serveixen a la marieta per mostrar als depredadors que té un gust horrible. De fet, quan es troba amenaçada, deixa anar un líquid desagradable, que la protegeix. També com a defensa pot fer-se la morta.

A la comarca trobem diferents espècies de marietes. La marieta de set punts, és vermella amb tres punts negres a cada costat i un més en el lloc on s'ajunten els èlitres. El fet que tingui set punts li confereix un aire màgic. El seu nom científic és Coccinella septempunctata.

També trobem l' Adalia bipunctata, marieta de color vermell amb dos punts, un a cada costat, i la Psyllobora vigintiduopunctata, que és groga amb vint-i-dos punts negres! Totes tres les podem trobar en el camp o en els nostres jardins, normalment sobre les plantes.

Però no cal patir pels vegetals! La marieta és una màquina de devorar pugons, no menja les plantes, podríem dir que és «carnívora». Es pot menjar uns cinquanta pugons al dia. També menja altres insectes perjudicials. De fet és un insecte que es fa servir per a la lluita biològica de plagues: hi ha empreses especialitzades que crien marietes i les porten allà on es necessita controlar el pugó.

Això que sembla una bona idea, normalment té efectes incontrolats i funestos per a la fauna local. En aquest cas, la marieta asiàtica, Harmonia axyridis, introduïda a Europa amb aquesta finalitat de lluita contra plagues, s'ha convertit ella mateixa en un problema, competint pel menjar amb la marieta autòctona. La marieta asiàtica té molts colors: pot ser vermella amb punts negres, o taronja amb punts negres o sense punts, però la poden distingir perquè el segment que hi ha entre el petit cap i les ales és negre i blanc.

Les femelles de marieta ponen uns quatre-cents ous repartits en petits grups escampats per les fulles de les plantes. En néixer, la larva és allargada i de color gris i taronja i també mengen pugons. La pupa s'assembla a un excrement d'ocell, així eviten que se les mengin altres animals, i a nosaltres ens costaria reconèixer-les.