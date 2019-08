El gos que va néixer amb el bigoti de Dalí

Una petita gosseta rescatada per una la fundació nordamericana Hearts & Bones Rescue s'ha fet famosa a les xarxes socials gràcies al seu aspecte. I és que va néixer amb una taca negra just a sota el morro molt similar al famós bigoti del l'artista empordanès Salvador Dalí.

La fundació, formada per criadors i voluntaris que busquen casa per a animals de les protectores, va difondre les seves imatges, i aviat es van viralitzar. Batejada com a 'Salvador Dolly', en homenatge al pintor, tan ella com els seus germans van aconseguir que una família de Texas els acabés adoptant.