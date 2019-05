Un estudi demostra que els gats contreuen la inestabilitat emocional dels seus amos

Una nova recerca suggereix que les personalitats dels amos de gats, i més concretament la inestabilitat emocional, poden influir en el comportament de les seves mascotes felines.

La recerca realitzada per la Universitat de Lincoln i la Universitat de Nottingham Trent va investigar la relació entre les diferents personalitats dels amos de gats, i també el comportament i el benestar dels seus amics peluts.

Les troballes suggereixen que, igual que la personalitat d'un pare pot afectar directament a la personalitat d'un nen, la mateixa situació es pot repetir en el cas d'un gat i el seu amo.

La recerca va involucrar l'estudi de més de 3.000 propietaris de gats, predominantment residents al Regne Unit. Com a part de l'estudi, els investigadors van fer preguntes sobre les personalitats dels propietaris, així com sobre el comportament, la salut i l'estil de vida dels seus gats.

Els resultats van mostrar troballes similars a recerques prèvies realitzades sobre relacions entre pares i fills. Per exemple, els estudis de personalitat humana han demostrat que el neuroticisme -la inestabilitat emocional- està fortament vinculat amb resultats negatius per a un nen. Aquests inclouen una salut mental i física més deficient, així com una qualitat de vida generalment més baixa. Aquest nou estudi va trobar un paral·lel, amb nivells més alts de neuroticisme en els amos de gats, la qual cosa potser condueix al benestar negatiu de les seves mascotes.

Problemes de comportament

També es va trobar que els propietaris que van obtenir qualificacions més altes en l'escala de neuroticisme tenien més probabilitats d'informar que els seus gats tenien un «problema de comportament», mostrant estils de comportament més agressius, ansiosos i temorosos, o més conductes de malaltia relacionades amb l'estrès, a més de tenir un Condició mèdica contínua i sobrepès.

També es va trobar que els trets de personalitat del propietari es correlacionaven més positivament amb diversos paràmetres d'estil de vida, comportament i benestar.

Per exemple, una major consciència del propietari es va associar amb el gat que mostrava estils de comportament menys ansiosos, agressius i elusius.

Lauren Finka, investigadora postdoctoral en benestar animal a l'Escola de Ciències Animals, Rurals i Ambientals de la Universitat de Nottingham Trent, va treballar en la recerca mentre estudiava a Lincoln, i és coautora de l'estudi amb el professor Daniel Mills, professor de Medicina del Comportament Veterinari de la Universitat de Lincoln.

Finka va dir en un comunicat: «Molts propietaris consideren a les seves mascotes com un membre de la família, formant estrets llaços socials amb ells. Per tant, no és d'estranyar que les nostres mascotes puguin veure's afectades per la forma en què interactuem amb elles i les administrem, i que aquests dos factors són al seu torn influenciats per les nostres diferències de personalitat.»

«La majoria dels propietaris desitgen brindar la millor cura als seus gats, i aquests resultats ressalten la influència que pot tenir la nostra pròpia personalitat en el benestar de les nostres mascotes», afegia.

Estudis anteriors han trobat que les majors puntuacions de neuroticisme dels pares generalment s'associen amb resultats de benestar menys positius per als nens, mentre que la simpatia, la consciència, l'obertura i l'extraversió s'associen amb estils de criança més positius i benestar infantil.

La recerca va concloure que els trets de personalitat dels propietaris poden ser part integral del benestar de les nostres mascotes, similar al de la relació entre pares i fills.