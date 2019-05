Un de cada tres conductors circula amb la seva mascota deixada anar dins del cotxe

El 32% dels conductors que tenen gossos admeten no protegir les seves mascotes a l'interior del cotxe quan circulen per la carretera, quan fer-ho és un requisit legal en molts països, segons revela una enquesta encarregada per Ford a 5.000 propietaris de gossos a Alemanya , Espanya, França, Itàlia i el Regne Unit durant el novembre de 2018.

Dels propietaris de gossos enquestats que van dir que no sempre protegien a les seves mascotes, el 32% va afirmar que era perquè als animals no els agradava, el 31% va assenyalar que no era necessari per fer viatges curts, i el 14% que no tenien espai per a una gàbia per a gossos.

Més d'1 de cada 4 dels enquestats que portaven al seu gos sense protecció va admetre que la seva mascota havia tret el cap per la finestra (26%). Alguns van comentar que les seves mascotes havien saltat per la finestra, resultant, en ocasions, ferides o fins i tot arribant a morir.

Els propietaris també van admetre haver-se vist implicats en accidents per tenir a les mascotes sense subjecció, ja que van patir distraccions, aquests havien encès algun botó, impedit la visió davantera o mossegat als ocupants.

Ford recorda que les companyies asseguradores poden inhibir-se si les mascotes van soltes en el vehicle, i es calcula que, si un cotxe xoca a una velocitat de 40 km / h, un gos sense lligar en l'habitacle pot desenvolupar forces de projecció equivalents a 40 vegades el seu pes, segons van demostrar proves realitzades pel Centre de Tecnologia Allianz (AZT).