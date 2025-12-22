Loteria
El poble de l'Empordà en el qual no podries comprar una casa ni que et toqués el "Gordo" de Nadal a dues vegades
En aquest municipi, el preu del metre quadrat se situa al voltant dels 6.840 euros
Bruna Segura
Amb el sorteig de la Loteria de Nadal a tocar, moltes persones somien que els 400.000 euros del primer premi poden servir per fer realitat grans projectes, com ara comprar un habitatge. Però la realitat del mercat immobiliari català demostra que, en alguns municipis, ni tan sols guanyant el premi dues vegades seria suficient.
Un cop aplicats els impostos, el premi net queda al voltant dels 328.000 euros, una xifra considerable però insuficient en determinades zones especialment tensionades pel turisme i la manca d’oferta. Segons dades recents del mercat immobiliari, hi ha dos municipis de Catalunya on el preu mitjà d’un habitatge supera els 656.000 euros, és a dir, el valor equivalent a dos primers premis sencers.
Un d’aquests municipis és Cadaqués, a l’Alt Empordà, una de les joies més cotitzades de la Costa Brava. En aquest poble empordanès, el preu del metre quadrat se situa al voltant dels 6.840 euros. Això vol dir que un pis de 90 metres quadrats pot arribar als 615.000 euros, i que un habitatge de 100 metres quadrats supera clarament els 684.000 euros. En aquest context, ni amb dues butlletes del "Gordo" es podria accedir a un pis mitjà.
L’altre municipi que lidera els preus és Baqueira, al Pirineu català. Tot i no trobar-se a les comarques gironines, el seu cas evidencia una tendència compartida: el turisme d’alt poder adquisitiu, sigui de costa o de neu, impulsa els preus fins a límits inassolibles per a la majoria de la població. A Baqueira, el metre quadrat supera els 7.400 euros, situant el cost d’un pis de 90 metres quadrats per sobre dels 670.000 euros.
Aquests exemples confirmen que, tant a la Costa Brava com en altres punts exclusius del país, l’accés a l’habitatge s’ha desvinculat completament dels ingressos habituals. Fins i tot el cop de sort més gran de l’any, guanyar el "Gordo" de Nadal, no garanteix poder comprar un pis en alguns dels municipis més cobejats de Catalunya.
- Alba Falgàs, la hortofructora ecològica de l'Empordà que triomfa a TV3: “Soc una dona pagesa compromesa i activa”
- L'home trobat mort al riu Llobregat d'Empordà duia els pantalons i els calçotets abaixats
- “L’augment de llicències per construir a Cadaqués pot posar en risc l’estètica i la identitat del poble”
- Aitor Embela, el porter de Figueres que vol conquerir Àfrica
- Una granja de l’Empordà que produeix llet per a Cacaolat aposta per la robotització: “No volia ser un esclau com el meu pare”
- Hi ha gent que espera a l'últim moment per comprar el número de Nadal perquè, diuen, els últims són els que toquen segur
- “La pista de gel a la marina d’Empuriabrava té molt bona acollida”
- L’ocupació es cronifica a les cases inacabades de la Marca de l’Ham de Figueres