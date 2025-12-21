Loteria
Loteria de Nadal 2025: a quina hora és el sorteig, com es reparteixen els premis i quants n’hi ha
T'expliquem tot el que has de saber abans del sorteig
Aquest mètode d'un expert et podria ajudar a guanyar la Grossa de la Loteria de Nadal 2025
On et pots comprar un pis (i on no) a l'Empordà i Girona si et toca "El Gordo" de la Loteria de Nadal?
La Loteria de Nadal 2025 és un dels esdeveniments més esperats de l’any. El Sorteig Extraordinari de Nadal, que se celebra cada 22 de desembre, reparteix milions d’euros i deixa milers de números premiats. Però com es reparteixen els premis de la Loteria de Nadal, quants premis hi ha i a quina hora comença el sorteig
Més enllà del famós "Gordo" de Nadal, el sistema de premis està pensat perquè els diners arribin a molta gent, encara que sovint sigui en quantitats modestes.
A quina hora és la Loteria de Nadal 2025
Una de les preguntes més habituals cada desembre és a quina hora comença la Loteria de Nadal. El Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal 2025 se celebra el 22 de desembre de 2025 a partir de les 09.00 hores (hora peninsular). El sorteig té lloc al Teatro Real de Madrid i s’allarga durant tot el matí.
On veure la Loteria de Nadal en directe
El sorteig es pot seguir en directe a través de diferents canals:
- Televisió: La 1 de TVE, amb retransmissió íntegra del sorteig
- Streaming online: RTVE Play, a través de la web i l’app
- Seguiment digital: Mitjans digitals amb narració en viu, comprovadors de números i actualitzacions en temps real
A més, moltes webs permeten comprovar els números premiats de la Loteria de Nadal a mesura que van sortint.
Com funciona la Loteria de Nadal
La Loteria de Nadal es juga amb dècims de 20 euros. Tots els imports anunciats corresponen sempre al premi per dècim. Cada número forma part d’una sèrie, fet que permet que un mateix premi es reparteixi entre moltes persones o administracions diferents.
Premis principals de la Loteria de Nadal
Aquests són els grans premis de la Loteria de Nadal 2025:
- "El Gordo" de Nadal: 400.000 euros per dècim
- Segon premi: 125.000 euros per dècim
- Tercer premi: 50.000 euros per dècim
- Dos quarts premis: 20.000 euros per dècim
- Vuit cinquens premis: 6.000 euros per dècim
Només amb aquests premis principals ja hi ha desenes de números afortunats.
Premis petits: el premi més habitual
Un altre terme molt buscat és què són els premis petits de la Loteria de Nadal. Es tracta del premi més abundant del sorteig:
- 1.794 números premiats
- 100 euros per dècim
Tot i la quantitat reduïda, els premis petits fan que el sorteig arribi a milers de persones.
Aproximacions, centenes, terminacions i reintegrament
A més dels grans premis, també tenen premi:
- Aproximacions als tres primers premis
- Centenes, per als números que comparteixen les tres primeres xifres
- Terminacions, per a les dues últimes xifres del Gordo
- Reintegrament, que permet recuperar els 20 euros del dècim
Quants premis reparteix la Loteria de Nadal?
En total, la Loteria de Nadal reparteix més de 15.000 números premiats, que equivalen a milions de dècims amb algun premi. Aquest sistema fa que sigui:
- El sorteig que més diners reparteix
- El que toca a més gent
- I un dels grans esdeveniments informatius de l’any
